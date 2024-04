Un manudo de corazón salió premiado con promo de La Teja con Münkel

Don Roger es un fiel seguidor de La Teja un manudo de corazón (Cortesía)

Un manudo fiel seguidor de La Teja y, por supuesto, de la Liga Deportiva Alajuelense fue el ganador de una tarjeta de regalo con 200 dólares (aproximadamente 102 mil colones) canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Roger Gerardo Peña Soto fue el gran afortunado de este viernes 12 de abril con la promoción del código Teja, con lo que espera cuidar su salud o la de su hijo.

“Me cayó muy bien el premio, porque los anteojos que tengo son de hace dos años, que fue cuando gané la primera vez con ustedes, y es que ya están rayadillos, pero estoy evaluando eso, o darle el premio a uno de mis hijos que usa anteojos”, contó.

LEA MÁS: ¿Le duele constantemente la cabeza? Podría urgirle un examen de la vista

El vecino de Guadalupe aseguró que La Teja no le puede faltar, la compra hace años, porque le encanta informarse y es un fiebre del fútbol.

“Desde que salió la compro, la he activado muchísimas veces; en ocasiones va uno a pulpería y ya no hay. Soy manudo desde la cuna y no puede faltar cuando gana la Liga, aunque este año no le tengo mucha fe al equipo por ese cambio de Guimaraes, para el otro campeonato sí”, mencionó entre risas.

Otra sección que a Peña le gusta mucho son los pasatiempos, por ello espera seguir informándose y estar en todas con lo que pasa en Alajuelense, sabe que todo lo puede encontrar en La Teja y, si la suerte le sonríe, salir premiado una vez más.