Un talentoso cantante se esconde entre los pasillos de la Asamblea Legislativa

Daniel Calvo es un ujier de la Asamblea Legislativa que también es cantante (Rocío Sandí)

En los pasillos de la Asamblea Legislativa se esconde un talentoso cantante. Se trata de Daniel Calvo, un cartaginés que trabajaba como ujier atendiendo a los diputados y que en su tiempo libre se dedica a su gran pasión: la música.

Él contó a La Teja que su amor por el canto lo tiene desde niño y poco a poco ha ido creciendo, ahora hasta tiene su propio proyecto y da servicio en eventos.

— ¿Hace cuánto trabaja en la Asamblea Legislativa?

Voy a cumplir 12 años de estar aquí, pero no es mi primer empleo. Trabajo desde que tengo 14 años, lo hice en hoteles, en sodas, también trabajé en ebanistería, en un teatro, también en una boutique en la avenida Central

— ¿Qué hace un ujier?

Atender las comisiones legislativas, dar apoyo a los diputados en lo que ellos necesiten, darles la correspondencia en las mañanas, servirles café, té, agua, llevarles bocadillos.

Ya después, en las tardes, debemos venir al Plenario Legislativo. Hay ciertos puestos: algunos llevan el cuórum (el número de diputados presente en el recinto), hay que darle apoyo al presidente y al directorio como en el control de los votos, también el control de los diputados que entran y los que salen, los que van al cafetín. También hay que atender a los legisladores ahí con el servicio del cafetín. Otra cosa importante es el control de las puertas, cerrarlas cuando hacen votaciones o cuando el presidente pide, pero hay ocasiones en las que los diputados meten el pie o así para que no les cierren la puerta, esas son cosillas complicadas.

— ¿Qué es lo más complicado de ser ujier?

No es que sea complicado, pero sí siento que hay que tener mucha discreción, porque uno se da cuenta de situaciones, escucha conversaciones en reuniones, comisiones o cuando atiende el directorio legislativo.

— ¿Alguna vez ha tenido un problema con un diputado?

Una vez, en una administración pasada, estaba atendiendo un diputado y le llevé un vaso con agua y el me dijo: ‘¿será que este vaso tiene veneno?’, yo no supe si me lo dijo de verdad o vacilando. Otra vez una diputada me pidió un café y cuando le pregunté si lo quería negro o con leche se ofendió, me tuve que disculpar.

— De todos los diputados que ha conocido, ¿cuál es el que más admira?

El diputado de Liberación Nacional, Carlos Arguedas. Para mí escucharlo era muy interesante, una escuela; me ayudó mucho cuando estaba con un nombramiento interino, ya luego pude tener mi código y tener un nombramiento corrido, para mí él es una gran persona y lo admiro mucho.

— ¿En qué momento se enamoró de la música?

Recuerdo que desde pequeño me gustaba, hay casetes que tiene mi familia en donde me veo a los cuatro años cantando. Como a los 14 años empecé a estudiar canto y participaba en coros de la iglesia y así. A los 24 años empecé mi propio proyecto, compré mi equipo y me tiré al agua.

— ¿Qué tipo de música le gusta?

Me gusta toda música, lo único que no escucho es reguetón, no lo considero algo que me llene. Me gusta mucho el rock y hasta el heavy metal, pero cuando empecé con mi proyecto musical me puse a ver qué es lo que más podía vender, entonces me fui por las baladas planchas muy románticas; boleros, trova, ese tipo de géneros. Interpreto a José José, Nino Bravo, Raphael, Miguel Gallardo entre otros porque el repertorio es muy variado.

— ¿En qué tipo de eventos canta?

En eventos en restaurantes, cumpleaños, matrimonios, eventos públicos, privados, también en actos culturales y aquí en la Asamblea Legislativa.

— ¿Siente que el canto es lo que más disfruta?

Sí, pero más que disfrutarlo es como que dejas ahí el estrés. Cuando llego a algún lado, cargado de toda una semana de trabajo, cuando termino de cantar, así sean tres horas seguidas, termino como una hoja de papel de liviano, dejo ahí todo el estrés.

Para mí el canto es un arte muy directo, porque llega al corazón, entonces sí se puede decir que me apasiona bastante.

— ¿Cómo se ve en el futuro?

De momento no está como en mis planes dejar el trabajo aquí en el Congreso, claro, si sale una oportunidad para poder desenvolverme más en la música y poder grabar algo propio, por ejemplo, me gustaría mucho.

Hace poco audicioné en Nace una estrella, pero bueno, no quedé entre los escogidos, aún así siento que en el futuro podría dedicarme a la música, vamos a ver qué pasa.