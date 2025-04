Una liberiana fue la gran campeona de nuestro reality show Guerra de parrillas.

Ella fue la única mujer entre los 12 participantes y su triunfo fue sorpresivo. No por su género sino porque se metió en la gran final en el último espacio que quedaba, el del mejor segundo lugar de los tres programas anteriores.

¡Liberiana fue la gran campeona de nuestro reality show Guerra de parrillas! (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Para recordar, Guerra de parrillas tuvo cuatro capítulos: tres en los cuales los 12 participantes luchaban por los únicos cuatro lugares para el último episodio, la gran final. Los ganadores de cada uno de los tres programas aseguraron su boleto y el último puesto era decidido por los jueces, quienes debían definir el mejor segundo lugar de esos programas clasificatorios.

LEA MÁS: Con inteligencia artificial creamos la canción para nuestro reality show, Guerra de parrillas

Laura Guillén Alvarado, una liberiana que ahora vive en Santa Ana, explotó de felicidad cuando dijeron su nombre como la gran ganadora de esta primera edición de Guerra de parrillas. Ella nos dijo que pensaba en al menos un segundo o tercer lugar, pero, la verdad, no imaginó que sería campeona.

La foto lo dice todo, es el instante en que Laura es confirmada como campeona de Guerra de parrillas. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Segundo lugar

La campeona estuvo luchando por ganar el primer programa, en el cual el corte de carne a parrillar fue el llamado Nueva York, como acompañamiento le tocó arreglárselas con vinagre balsámico y manzanas.

LEA MÁS: Ganador del tercer programa de Guerra de Parrillas nunca ha llevado un curso de cocina

“Preferí concentrarme en el sabor de la carne y por eso la pensé bien cocida. Los jueces me dijeron que me pasé un poquito de cocinado, pero que el sabor estaba excelente. Acompañé la carne con una vinagreta que hice con el vinagre balsámico y con manzana caramelizada.

Los 4 finalistas: Emerson Ramírez (ganó el primer programa), Óscar Arias (ganó el segundo), Fabián Sequeira (el tercero) y Laura. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

“No gané. Me anunciaron como el segundo lugar de ese primer programa y eso me mantuvo la ilusión porque sabía que el mejor segundo lugar de todos los programas iría a la final y mi plato tuvo muy buenos comentarios de los jueces. Yo pensé que otro mejor segundo lugar tenía que ser un superplato. Me tuve fe”, recordó la ahora campeona.

La final

Y esa fe que se tuvo no fue en vano. Una tarde de este abril, mientras recogía a sus hijos del colegio, recibió la llamada de nuestro compañero Randall Vásquez, director creativo de La Teja y productor de Guerra de parrillas, para confirmarle que debía presentarse a la gran final.

LEA MÁS: El ingeniero y luchador de jiu-jitsu que busca ser el campeón de Guerra de Parrillas

Los jueces de la final fueron 4, de izquierda a derecha: José Pablo Fallas, chef profesional de la Escuela Costarricense de Parrilleros; el chef profesional Marco Sánchez de Spicylab; el campeón de Guerra de hamburguesas, nuestro primer reality show, Miguel Agüero, y David León, gerente comercial de Char-Broil. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

“Fue una alegría. Mi familia también estaba demasiado contenta. Cuando ya asimilé la noticia, entonces me dije: ‘Ahora sí, estoy en la final, voy con todo, voy a ir a ganarla’”, reconoció.

La final tuvo un momento inesperado para todos, incluso para la mayoría de la producción.

A los finalistas: Emerson Ramírez (ganó el primer programa), Óscar Arias (ganó el segundo), Fabián Sequeira (el tercero) y a Laura, de un pronto a otro, antes de iniciar la competencia, los montaron en una microbús y los llevaron al Supermercado Avenida 10.

LEA MÁS: El mejor parrillero del país andará en una de las motos más chuzas del mercado

El objetivo fue que, en 10 minutos, eligieran libremente los ingredientes del postre con el cual iban a acompañar el corte de carne de la final, el conocido como Tomahawk.

Fabián Sequeira lo dio todo en la final, terminó como subcampeón. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

“Escogí flan de coco y busqué todos los ingredientes. Solo podíamos gastar 10 mil colones. Ese inesperado momento y el estar en la final me cargaron de nervios, además, porque los rivales son muy buenos y experimentados con la parrilla.

LEA MÁS: Herediano dejó de lado el diseño, agarró las pinzas y ahora es finalista de Guerra de parrillas

“Yo le hago a la parrilla, pero en la casa y con pedidos entre familia y amigos, todavía no tengo la experiencia de ellos, quienes hasta sus propios negocios tienen. Lo que sí hice fue nunca volver a verlos en la final, nada, eso podía ponerme más nerviosa, me concentré en lo mío”, comenta.

Emerson Ramírez le puso bonito y terminó en el cuarto lugar de la final. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

¡Campeona!

Los finalistas solo tuvieron 45 minutos para parrillar su corte de carne. Laura lo ahumó un poquito, como 15 minutos, después lo puso al fuego directo para terminar de cocinarlo, también lo selló.

Presentó su plato con un puré rústico de papa, el cual tenía cáscara de la papa y pedacitos de la papa sin majar para disfrutar su textura, además, el flan de coco.

LEA MÁS: “Guerra de parrillas”, nuestro reality show, busca al mejor parrillero todoterreno de Costa Rica

“Cuando anunciaron que yo era la campeona comencé a tener sentimientos que no puedo explicar. No me lo esperaba, la verdad, creí que por ahí de un segundo lugar o tercero. Se me mezcló sorpresa con felicidad, con orgullo, pensé en mi familia y la alegría que tendría.

Óscar Arias fue designado por los jueces como el tercer lugar de la final. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

“Guerra de parrillas me pareció un reality show superlindo, una experiencia que me encantó, muy diferente a lo que había vivido y que sí, realmente, saca lo mejor de uno porque se parrilla bajo presión en todo momento, eso me encantó.

LEA MÁS: Con 15 años arrancó un picante y sabroso negocio que sigue firme y creciendo

Laura recibió su moto NAVI de Honda completamente nueva y asegura que sí se la dejará la familia. (Randall Vásquez/Randall Vásquez)

“El triunfo me consolida más el sueño de poner un negocio de comidas que mezcle la buena parrilla y el buen café”, dice con tremendo orgullo la campeona.

Los cuatro primeros lugares recibieron tremendos premios e incluso habrá premio para uno de los seguidores de Guerra de parrillas. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Laura actualmente tiene su servicio de parrillas para todo tipo de eventos, puede llamarla al 7293-7349.

Queremos agradecer de todo corazón a todos nuestros patrocinadores por haberse sumado a esta aventura de Guerra de Parrillas.

Gracias a Carnes San Martín, Huawei, Supermercado Avenida 10, Pilsen, Motos Honda, Parrillas Char-Broil, la Escuela Costarricense de Parrilleros, Spicylab y Axión X-TREME.

Sin su apoyo, esta experiencia no hubiera sido igual. No solo superamos las expectativas, también vivimos algo que quedará en la memoria de todos los que formaron parte.

¡Gracias por creer en nosotros! Nos vemos en la próxima guerra.