Una linda y solidaria historia de entre los 5.783 peluches que se donaron en el Saprissa

Kenneth Sánchez es un niño de 11 años que vive en Hatillo y que el domingo pasado fue al estadio Ricardo Saprissa con un peluche para donarlo ante el llamado que hicieron el equipo morado y la Asociación Obras del Espíritu Santo.

Esta es la foto que posteamos en Facebook el pasado domingo antes del partido. (Cortesía)

Esta historia tiene un par de casualidades, la primera, que una familiar de Kenneth se puso muy contenta y nos contactó porque el domingo 12 de noviembre antes del partido publicamos en redes sociales varias fotos de la afición morada apuntada llevando peluches al estadio y en una salió él.

La otra, que sí es una casualidad más grande, es que el lunes pasado, el 13 de noviembre, cuando visitamos las instalaciones de Obras del Espíritu Santo, en barrio Cristo Rey de San José, para hacer la nota con el padre Sergio Valverde, presidente de la institución, sobre cuántos peluches habían recogido, adivinen...

El peluche de Kenneth se acomodó perfecto en sol norte del Saprissa antes de volar a la cancha. (cortesía)

Nos topamos, entre los 5.783 peluches recogidos el que llevó Kenneth y que se veía en la foto que publicamos en el Facebook de La Teja.

LEA MÁS: Niños de Obras del Espíritu Santo: “Los peluches viajarán por aire, mar y tierra”

Antes de entrevistar al padre Sergio agarramos el celular bien rapidito, buscamos las fotos que habíamos publicado y comparamos el peluche ¡Sí, era el mismo! Un osote gris con trompa y cejas blancas y la punta de la nariz negra. No había dudas.

Entonces corrimos para contactar a la familia de Kenneth y así poderles contar, al menos, una historia entre las 5.783 que se vivieron entre los aficionados de Saprissa y Pérez Zeledón que llegaron a La Cueva con un peluche.

No iba a ir

Kenneth sale en la foto con tremenda camiseta morada, pero resulta que el papá y la mamá son manudititicos. Es aquí donde entra al partido la hermana, Alisson Sánchez, quien fue la que logró, a pesar de los papás, hacer al hermanillo un saprissista más.

Durante la semana previa al partido Kenneth no estaba ni entre los jugadores de cambio, no había planes para que él visitara por fin la Cueva, ya que estaba enfermillo.

La gran casualidad, nos topamos a peluche en Obras del Espíritu Santo. (Cortesía)

Alisson compró tres peluches para los que sí iban de titulares: uno para ella, otro para la hija del novio y otro para el novio. Sin embargo, en la lista final de convocados hubo un agregado de última hora, Kenneth, como ya el sábado se sintió puras tejas lo metieron en la titular y la hermana le dio el peluche que compró para ella.

El pasado 12 de noviembre Kenneth conoció el Ricardo Saprissa.

“Como era la primera vez que iba al estadio me pareció bonito llevarlo y que le quedara una enseñanza de colaborar sin esperar nada a cambio, aparte de que disfrutara del partido y ver a su equipo.

“Parte del objetivo de que nos acompañará ese día era que ellos, los niños, vieran el evento y en un futuro se inspiren a asistir a estas actividades y sobre todo a realizar donaciones”, explica Alisson.

De titular

Cuando el moradito se dio cuenta que sí había quedado entre los titulares lo celebró mucho.

“Se puso demasiado feliz y emocionado, sobre todo porque era su primera vez en el estadio del equipo de sus amores. Fuimos a sol norte”, recuerda la hermana.

Antes de entrar al estadio y cargando él mismo el peluche, por eso fue que le hicimos la foto, Kenneth dijo: “Es demasiado lindo el estadio, estoy muy emocionado y vengo a ver ganar a Saprissa, estoy seguro que mi primera vez en la Cueva será con triunfo morado”.

Steven Mercado, Evanny Segura y María Gabriela Estrada, de Obras del Espíritu Santo, agradecieron mucho a Kenneth y a todos los que donaron un peluche. (Cortesía)

No falló, el Monstruo venció 4-0 a Pérez Zeledón. El moradito de Hatillo celebró cada gol a todo pulmón y hasta grabó con su celular varias jugadas para que le queden como recuerdo de su primera vez en La Cueva. Nos dijo Kenneth que su jugador preferido es Mariano Torres y que Saprissa está listo para volver a ser campeón nacional.

El objetivo de Alisson se cumplió, su hermanito disfrutó de un partido, además, quedó totalmente lleno de solidaridad.

LEA MÁS: Padre Sergio Valverde: “Compartir con La Ultra me recordó cuando fui juntabolas de Saprissa”

“Fue una emoción muy grande la de llevar un peluche y después tirarlo. No creí que iban a tirarse tantos peluches. Me encantó ser parte de la donación a Obras del Espíritu Santo, también me gustó mucho ver a tanta gente donando para niños que lo necesitan”, dijo Kenneth.

¿Qué dice la hermana de esa semillita solidaria que sembró en Kenneth?

“La verdad me siento bastante satisfecha por el hecho de haberlo llevado al estadio y sobre todo de haber dejado la espina en él de la donación y participar en este tipo de actividades y a la vez que haya disfrutado tanto de la actividad como del partido”.

Los 5.783 peluches que se recogieron el domingo pasado en La Cueva se fueron directo a Obras del Espíritu Santo, ya que son un muy buen empujón para los 45 mil regalos de Navidad que le dan a niños de todo el país.

El padre Sergio Valverde agradeció demasiado a todos los que donaron y les recordó que cada peluche hará feliz a un niño que, de no ser por esa donación, no tendría como disfrutar con regalito en diciembre.