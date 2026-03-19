Una tarea escolar se convirtió en un negocio real: niña sorprende con sus jabones naturales

A sus 11 años, Luciana Rodríguez Barrantes no solo está en sexto grado, también ya sabe lo que es emprender, vender y soñar en grande.

Esta niña, vecina de Santa Cruz, Guanacaste, convirtió una tarea de la escuela en un negocio real que hoy ilusiona a sus papás, don Christopher Rodríguez y doña Jessica Barrantes, así como al hermanito, Alessandro.

Todo comenzó en una clase de emprendedurismo. Mientras otros compañeros apenas pensaban qué hacer, Luciana ya tenía la idea rondándole la cabeza desde antes.

Luciana Rodríguez, de 11 años, convirtió una tarea escolar en un emprendimiento real. (Cortesía/Cortesía)

“Yo ya lo tenía analizado, sinceramente. Siempre me llamaron la atención cosas como las candelas y productos así, pero cuando vi que podía hacer jabones, dije: ‘Este es mi sueño y lo quiero hacer realidad’”, contó con una seguridad que sorprende para su edad.

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Sin saber absolutamente nada del tema, Luciana y su papá decidieron intentarlo. Buscaron información en Internet, vieron videos, investigaron recetas y hasta compraron un curso para aprender desde cero.

Jabones 100% naturales

Fueron semanas de pruebas, errores y aprendizajes en casa, donde poco a poco encontraron su propio estilo.

En redes sociales la pequeñita junto a su familia muestran sus productos con muy buena información. (Cortesía/Cortesía)

El resultado hoy son jabones artesanales hechos con ingredientes naturales como aceite de coco, almendra, oliva y manteca de karité, pensados no solo para limpiar, sino para cuidar la piel y reducir el uso de químicos agresivos.

“Muchas personas tienen problemas con los jabones comerciales por los químicos. Nosotros hacemos productos naturales, que ayudan a la piel y no la dañan”, explicó la pequeña emprendedora, quien incluso prueba sus propios productos.

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Pero el proyecto no se quedó en una tarea para ganar una nota. Luciana siguió adelante, convencida de que su idea tenía futuro y de que podía llevarla mucho más lejos.

Sus jabones artesanales están hechos con ingredientes naturales y cuidan la piel. (Cortesía/Cortesía)

“Yo dije que iba a seguir porque sé que este emprendimiento puede crecer y llegar a ser muy famoso”, afirmó con ilusión.

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Detrás de ese impulso hay una familia que la respalda en todo momento. Su papá la acompaña en los procesos más delicados, como el manejo de materiales, y también la ayuda con la parte digital, desde grabar videos hasta manejar redes sociales. Aún así, tienen una regla clara: el estudio siempre va primero.

Primero, los estudios

Entre semana, Luciana se enfoca en sus tareas escolares, mientras que los fines de semana se convierten en jornadas de producción, creatividad y contenido para dar a conocer sus jabones.

El pasado diciembre logró vender casi 600 jabones junto a su familia. (Cortesía/Cortesía)

El esfuerzo ya comenzó a dar resultados. En diciembre pasado, la familia se preparó con todo: produjeron cerca de 600 jabones para venderlos entre conocidos y en reuniones familiares y laborales. La respuesta fue mejor de lo esperado. Solo les quedaron unos 10.

Ese empujón les confirmó que iban por buen camino. Desde entonces, el negocio ha seguido creciendo poco a poco, incluso logrando ventas a personas que no forman parte de su círculo cercano, algo clave para cualquier emprendimiento que busca consolidarse.

Luciana también ha apostado por innovar. Uno de sus productos más llamativos es un jabón especial para usar después de la piscina, pensado para contrarrestar los efectos del cloro en la piel, algo que afecta a muchas personas.

“Ese jabón tiene vitamina C y aceite de árbol de té. Ayuda a quitar el olor a cloro y a cuidar la piel después de nadar”, explicó.

Uno de sus productos estrella es este jabón especial para después de la piscina. (Cortesía/Cortesía)

Gran variedad

Además, su catálogo incluye opciones como carbón activado, lavanda, eucalipto, café con chocolate y jabones exfoliantes con semillas naturales. Muchos de ellos tienen formas de postres, como cupcakes o dulces, lo que los hace aún más atractivos.

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Más allá del negocio, la familia también tiene un compromiso claro con el ambiente. Por eso evitan ingredientes como el aceite de palma, asociado a la deforestación, y optan por alternativas más sostenibles.

“También queremos enseñar que se puede emprender cuidando el planeta”, es una de las ideas que impulsa este proyecto familiar, dice la pequeñita.

La pequeña emprendedora trabaja en su negocio principalmente los fines de semana. (Cortesía/Cortesía)

Para Luciana, emprender no es solo vender, es aprender, crear y disfrutar el proceso. Incluso, asegura que sus jabones ya forman parte de su día a día.

Luciana Rodríguez emprende con jabones 100% naturales

“Dejé de usar los del supermercado. Ahora uso los míos y me ayudan mucho, hasta con las espinillas”, dijo entre risas, al tiempo que nos dio el teléfono para pedidos: 7089-1864, y en Facebook la encuentran así: “Tutti’s Soaps”.

Sus creaciones incluyen jabones con formas de postres y aromas llamativos. (Cortesía/Cortesía)

Con disciplina, apoyo familiar y muchas ganas, esta niña guanacasteca ya dio sus primeros pasos en el mundo del emprendimiento. Y aunque todavía le queda mucho camino por recorrer, tiene claro que esto apenas comienza.

Porque cuando los sueños se trabajan desde pequeños, pueden llegar muy lejos.