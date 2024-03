Una Virgen de los Ángeles con el rostro de Shrek causa indignación y todo tipo de comentarios

Una imagen de la Virgen de los Ángeles con el rostro de Shrek generó gran indignación. Instagram.

Una versión de la Virgen de los Ángeles con el rostro de Shrek, el ogro de las películas, ha despertado todo tipo de comentarios en redes sociales por la forma en que representaron a la patrona de Costa Rica.

Esta imagen, que mide 15x15 centímetros de base y 26 centímetros de altura, está desde el 9 de marzo en una muestra de arte llamada “Beyond Sherk”, que se realiza en Sendero, un lugar ubicado en barrio Escalante, en el centro de Chepe.

La idea de crear esta figura, que es una “cerámica escultorica” de arcilla verde y esmalte de alta temperatura, fue de Andrés Murillo, artista que organizó la exposición. Él le pidió a Mariangel Cole, otra artista, que la hiciera.

Según contó Murillo a La Teja, esta exposición se realiza después de año y medio de investigaciones. En la muestra, Shrek, el famoso personaje de las películas es utilizado como una parodia “para acercar al público en un evento que invita a la reflexión ante fenómenos y comportamientos sociales en torno a la imagen, la cultura de masas y el Internet”.

Sebastián Lépiz, quien se dedica al arte sacro, mostró cómo en su criterio debe ser hecha una figura de la Virgen de los Ángeles y calificó de mediocre la de Shrek. Cortesía.

Denuncia

Andrés comentó que esta muestra la hizo para denunciar la forma en la que se promociona la cultura en el país y, para eso, puso como ejemplo la exposición “Beyond Van Gogh”, que se hizo hace casi dos años, en un centro de eventos.

“Me parecía curioso que todo el mundo fue a esta muestra y, en paralelo, se hacían exposiciones en otros lugares y la gente no llegaba ni tampoco tenía el apoyo de los medios ni de la empresa privada

“Muchos artistas no tenemos el apoyo del gobierno. Además, quise cuestionar la identidad del costarricense, cómo la gente se apropia de ciertas cosas que vienen del extranjero y a veces se sataniza el hablar de ello, pero es la verdad”, comentó.

La imagen de Shrek se usó en diversas representaciones. Instagram.

Sigue. Inicialmente la exposición termina el 24 de marzo, pero podría seguir durante Lunes y Martes Santo y está abierta a partir de la 1 p.m.

- ¿Por qué hacer la figura basada en la Virgen de los Ángeles?

“Porque es algo con lo que toca sensibilidades, puede ser como algo local con lo que la gente empatice”, dijo.

Cuando le cuestionan por la falta de respeto hacia la imagen de la Negrita, esto dice el artista:

“Hace un tiempo vi que hicieron una figura Funko Pop de la Virgen de los Ángeles y a la gente no le pareció irrespetuoso, pero esta sí.

“Más allá de meterme con un símbolo religioso, hago una analogía sobre el culto a la imagen, no me interesa meterme en la religión o en una creencia, es cuestionar el culto a la imagen”, añadió.

La figura mide 15x15 centímetros de base y 26 centímetros de altura. Instagram.

Irrespeto

Alexander Fernández, coordinador del grupo de Apóstoles de Cristo y María de la parroquia Inmaculada Concepción de Alajuelita, afirmó que la creación de la imagen es una falta de respeto por la forma en la que se muestra.

“Para mí es una falta de respeto, la imagen de la Negrita representa mucho para los costarricenses, incluso para gente no católica, es una imagen que representa tradición, amor, acompañamiento de María que siempre acompañó a Jesús, desde su nacimiento y hasta la cruz.

“Para nosotros una imagen que aparece tres veces en un mismo lugar, después de haber desaparecido, nos habla claramente que ella siempre está acompañándonos. Entiendo de que el arte puede expresar muchas cosas, pero para la comunidad católica es una falta de respeto y denigra a la Virgen”, expresó.

Por otro lado, la Conferencia Episcopal de Costa Rica, a través de su departamento de prensa, expresó:

“Los obispos de Costa Rica, en atención a los valores religiosos que caracterizan al pueblo católico de nuestro país, particularmente en su amor y devoción a la Santísima Virgen María bajo el título de Nuestra Señora de los Ángeles, manifestamos nuestra indignación y desaprobación ante la exhibición de una imagen de la Negrita con características similares a un personaje de dibujos animados en la exposición ‘Beyond Sherk’.

“Este acto representa una ofensa a la fe cristiana que desde sus orígenes ha considerado que ‘el que venera una imagen, venera al que en ella está representado’ y a los valores religiosos costarricenses que profesan respeto y amor a la imagen de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, a lo largo y ancho de todo el país como parte de la fe y de la identidad de nuestro pueblo, que hace justamente doscientos años la declaró Patrona de Costa Rica”.

Sebastián Lépiz, un artesano que se dedica a la creación de figuras religiosas o arte sacro, también cuestionó la obra e incluso la calificó de mediocre.

“La pieza como tal me parece un arte muy mediocre, más allá de lo religioso, el hecho de que el ‘artista’ usara la imagen de la Negrita para representar el culto a las imágenes, me parece básico y sin ideas, ya que se ve que se hizo con la intención de llamar la atención, generar polémica y no directamente por los dotes artísticos del autor”.