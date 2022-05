Uso de mascarillas y caras descubiertas dieron gran contraste al traspaso de poderes

Carlos Alvarado y Claudia Dobles no dejaron de usar la mascarilla. Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Este 8 de mayo fue un día de muchos contrastes en cuanto al uso de la mascarilla durante al traspaso de poderes.

Antes, durante y después de la ceremonia en la cual Rodrigo Chaves fue juramentado como presidente de la República, se juntaron quienes siguen esa medida de prevención contra el covid-19 incluso en sitios abiertos y quienes no lo hacen ni en los cerrados.

Rodrigo Chaves y su esposa, Signe Zeicate, fueron al traspaso con la cara descubierta. Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

El ahora expresidente Carlos Alvarado y su esposa, Claudia Dobles, usaron la mascarilla en todo momento y se vio haciendo lo mismo a invitados extranjeros como Felipe VI, rey de España, o Iván Duque, presidente de Colombia.

[ La primera dama, Signe Zeicate, cuidó cada detalle durante el traspaso de poderes ]

Algunos diputados optaron por la protección, otros la dejaron de lado. Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

En la acera del frente se colocaron quienes en ningún momento la llevaron, entre los que se incluyen Rodrigo Chaves, su esposa, Signe Zeicate; los integrantes del gabinete y algunos diputados. Tampoco la usaron las autoridades religiosas.

[ Diputado Jorge Dengo dio positivo a prueba de covid-19 en su primer día de trabajo ]

Entre quienes dejaron de lado el tapabocas no faltaron los abrazos en un momento en el cual el país enfrenta la quinta ola de covid-19, que ha hecho subir mucho los casos diarios.

La guardia de honor dio el ejemplo también y fue con tapabocas. Eduardo Vega (Eduardo Vega )

“Definitivamente estamos en una nueva ola, de eso no hay duda y por eso la Comisión Nacional de Vacunación acaba de aprobar la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a las personas mayores de cincuenta años, que son las más propensas a morir si se llegan a contagiar”, dijo el 3 de mayo a La Teja el epidemiólogo Yayo Vicente.

La infectóloga Gisella Herrera dijo días atrás a La Teja que el país no se encontraba en un buen momento para dejar de usar la mascarilla y llamó a informar cuáles son los sitios en los que, por fuerza, de llevarse.

El rey Felipe VI, de España, estuvo entre quienes le apostaron al uso del tapabocas. Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Ver al mandario entrante y a sus acompañantes sin mascarilla fue como un adelanto del primer decreto de Chaves, el que eliminó este domingo el uso obligatorio de la mascarilla para la población y la obligación de vacunarse contra el covid-19.

“El decreto lo que quiere es darles la libertad y la responsabilidad a los costarricenses por su propia salud. Los únicos que no podemos permitir que ejerzan el juicio de si quieren usar o no mascarilla, porque el decreto no prohíbe la mascarilla..., las únicas que están obligados a usar mascarilla son las personas que atienden en el sistema de salud”, dijo Chaves cuando se conoció el decreto.

El 3 de mayo, Vicente había dicho también a La Teja.

“El cambio de gobierno es una tirada, la pandemia es un tren que va a toda velocidad, hay muchísimas cosas que se aprendieron y comenzar con una página de blanco no es lo más sano para el país, sería muy ingrato perder todo lo aprendido”.