¿Va a comprar un celular usado? Aprenda a saber si es robado o modificado

Si de pura casualidad usted va a comprar un celular usado, tome nota de esta información para que se cure en salud y no pierda la platica en uno robado o modificado porque se lo pueden bloquear.

La Teja conversó con una joven a la que le pasó algo similar y que nos contó su historia para que las demás personas no pasen por lo mismo.

Ella compró un celular usado debido a que no le alcanzaba la plata para uno nuevo y casi pierde su plata y el celular.

“Hoy me da risa, pero en ese momento me sentí la persona más desafortunada del mundo, recuerdo que había empezado a colaborar en un trabajo donde todavía no tenía un salario y quería comprarme un IPhone porque yo decía necesitarlo para mi trabajo debido a su cámara y todo eso y recuerdo que el compa de un novio mío en ese entonces me ofreció el celular barato y yo sin saber el porqué, se lo compré”, cuenta la joven.

La muchacha asegura que cuando tuvo el celular en sus manos se dio cuenta que estaba bloqueado, pero ella no entendía por qué.

“Estaba bloqueado y me fui para el ICE para ver por qué no servía y viera la vergüenza que pasé cuando me dijeron que era robado, recuerdo que me había costado entre 60 u 80 mil colones, por dicha en el ICE no me quitaron el celular, así que como la persona era conocida se lo devolví y le dije que no fuera tan cochina, que eso era robado y me devolvió la plata”, señala.

¿Cómo saber si es robado o modificado mi celular?

Consultamos a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) para conocer de qué manera usted puede evitar ser víctima de personas que quieren venderle algo no legal o robado.

Para poder comprender mejor es importante saber que los celulares tienen un número de identificación único llamado IMEI (Identidad Internacional de Equipos Móviles), tal y como la cédula suya, o sea, que no pueden existir dos celulares con el mismo número de identificación.

Con este número la Plataforma de Validación de Celulares (PVC), administrada por SUTEL, detecta si los dispositivos están legal o duplicados, en caso de que identifique que hay varios dispositivos con el mismo número IMEI o números modificados, proceden a enviar un mensaje para anunciar que su celular será bloqueado.

“Muchos teléfonos que son robados en otros lugares lo traen al país cambiándoles el software o sistema y agarran un teléfono que tiene un IMEI válido y lo multiplican en varios teléfonos, entonces nuestro sistema determina que ese mismo IMEI lo tienen varios teléfonos, reconociendo IMEI duplicados e IMEI inventados que por ejemplo le ponen 111111 y también el sistema los detecta”, explicó Eduardo Castellón de Sutel.

Castelló señala que las personas que reciban este mensaje de texto deben de ir al operador que les da el servicio, sea Liberty, Claro, Kolby, y llevar las pruebas de que ese teléfono es suyo y que no lo manipuló.

“Las pruebas pueden ser la factura de compra, porque ahí generalmente se ponen el número IMEI, también debe de llevar el celular porque el teléfono tiene en varias partes el número IMEI, o bien llevar la caja del celular, que también tiene el número registrado en un stiker”, explicó Castellón.

En caso de no demostrarlo, entonces el dispositivo será suspendido de manera definida, y ya no podrá utilizarlo con ninguna compañía de celular y perderá toda su plata.

Recomendaciones

Es importante que sepa que el número IMEI está compuesto por 15 dígitos y que en caso de comprar un teléfono usado, lo más recomendable es identificar este número en la caja del celular, en caso que se lo vendan en caja.

En caso de que no se lo venden en caja, entonces puede marcar *#06# desde el celular y ahí le aparecerá el número IMEI.

Cuando ya lo tenga es recomendable que verifique si ese número es legal o no, ingresando al siguiente enlace de Sutel https://pvc.sutel.go.cr/ ahí digita el número y le dirá si es o no legal.

Por su parte, Castellón señala que con esto ellos buscan desincentivar el robo y la venta en el mercado negro de celulares.

En el último año la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) bloqueó un promedio mensual de 7.069 teléfonos celulares robados o adulterados, que no podrán utilizarse en las redes de telecomunicaciones del país; como parte de un esfuerzo de la industria para desincentivar el robo de estos aparatos.