Vaca se hizo famosa por subirse al techo de una casa en Zarcero (video)

Esta vaca anda circulando por las redes sociales y ha sacado muchas carcajadas. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Una vaca zarcereña se convirtió en la sensación de las redes sociales al ingeniárselas para subirse al techo de la casa del dueño.

El inusual hecho ocurrió el domingo pasado a eso de las 4:40 p. m., en el centro de este cantón alajuelense, 400 metros al este del colegio de la comunidad. Las fotos y videos de la vaquita circularon de inmediato y los memes con la imagen de la cachudita en el techo pronto empezaron a circular.

La vaca, que tiene 8 años y ha tenido 5 partos, pertenece a una familia que tiene una lechería y uno de los dueños contó que es la primera vez que les pasa una cosa así tan loca.

[ Ternero que se robaron y llevaban dentro de un carro fue rescatado por la Policía (Video) ]

El animal ahora está bajo vigilancia para evitar que se jale otra torta. Foto: Cortesía de Berlin Borge. (Cortesía)

“La vaca que dio ese espectáculo estaba aparte porque está en celo y se le había echado un animal para preñarla, entonces se espera que esté embarazada, la idea de separarla de las demás es cuidarla para que otra no se le suba encima porque cuando está en celo hacen eso y la podrían golpear.

“Como se sintió sola se puso inquieta y empezó a buscar a las demás vacas, se pasó una cerca y llegó al terreno que está a la par de la casa de mi hermano, Armando, y pegó un brinco hasta subirse al techo. Causó daños en el techo, sobre todo en una lámina transparente de un tragaluz, pero por dicha ninguna persona, ni ella, resultaron heridas, todo quedó en una anécdota curiosa”, contó Fernando Argüello.

No lo podía creer

Berlin Borge, trabajador de la finca en la que se dio el inusual hecho, dijo que él y los otros colaboradores estaban trabajando cuando llegó un vecino a contarles que había una vaca en el techo de la vivienda.

Los trabajadores de la lechería no podía creer que la vaca estuviera a esa altura. Foto: Cortesía. (Cortesía)

“En la casa no había nadie porque la familia andaba de vacaciones, cuando llegamos a ver qué era lo que estaba pasando me pareció increíble ver ese animal en el techo y quería reírme, pero a la vez me sentía muy preocupado por lo que podía pasar porque soy el responsable de los animales.

“Mi reacción fue sacar el celular y tomarle un video como de doce segundos y después me subí al techo con dos personas más para ver cómo la bajábamos. La vaca estaba muy nerviosa, hizo el intento de tirarse por una parte que tenía como tres metros de altura, pensé que se iba a matar, pero por dicha entre los tres nos fuimos acercando y la llevamos hasta la orilla por la que se había subido”, añadió.

Berlin dice que todavía no entiende cómo fue que se logró subir al techo, ya que el brinco que tuvo que pegar fue de más de un metro.

[ Vaca muere con las patas amarradas al cuello y acostada en el cajón de un camión ]

Luego de bajar al enorme animal, los breteadores reforzaron con alambre la cerca para que ninguna vaca pueda volverse a subir al techo.

La más popular

En la finca no acostumbran ponerle nombre a las vacas, solo las identifican por un número y la del tortón del domingo es la 1431, sin embargo, después de semejante aventura los dueños no descartan ponerle un nombre.

“Hemos visto el montón de publicaciones que han hecho de la vaca en el techo, la gente hace chistes y algunas personas que viven cerca hasta han venido a preguntar por ella y a tomarse fotos, solo ayer (martes) vinieron tres, vienen a preguntar por la ‘vaca viral’ y a uno lo que le da es risa es que se hizo popular”, relató.

Mas de un curioso ha hecho memes con la histórica foto. Foto: Redes Sociales. (Cortesía)

Argüello también ha visto el impacto que ha tenido la curiosa acción de la vaca, incluso fuera del país.

“Un día de estos vi un meme de una tienda de aquí que vende productos de ferretería y decía que un techo así de fuerte, que resiste el peso de una vaca, se hace con productos comprados ahí. También he visto bromas y comparaciones hasta con el presidente de la República, pero esos comentarios son de gente malcriada.

“Tenemos unos familiares en España y quedamos sorprendidos porque hasta allá llegaron las fotos y nos las mandaron, es increíble el poder de las redes sociales. Al ver como es la gente queda demostrado que la sociedad necesita que pasen estas cosas para entretenerse, incluso de algo que pudo haber terminado en tragedia sacan chistes, pero bueno, por dicha todo terminó bien y aunque sí hubo daños en el techo, no hubo heridos ni vidas que lamentar”, manifestó Argüello.

En abril del 2016 un ternero también se subió a un techo en Alajuela. Foto: Cortesía. (Cortesía)