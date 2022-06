Vacaciones de medio periodo arrancan el 1 de julio

Los estudiantes de escuelas y colegios del país podrán recargar baterías en las vacaciones de medio año, las cuales serán del viernes 1 de julio al viernes 15 del mismo mes.

Durante 15 días los estudiantes tendrán un periodo de descanso para regresar con las pilas puestas a la segunda mitad del curso lectivo. (JOHN DURAN)

Durante esos 15 días, la idea es que los menores tengan espacios de esparcimiento que les permitan regresar como nuevos a la recta final del curso lectivo, por lo que el Ministerio de Educación (MEP) recomienda a los padres que dediquen tiempo a sus hijos y realicen actividades recreativas para desconectarse ese periodo de las aulas y del estudio.

Este tiempo sin recibir lecciones busca resguardar la integridad de los niños y adolescentes, velando por cuidar su descanso físico, mental, y buscando que puedan cambiar sus actividades, convivir más tiempo con su familia y dejar de lado la dinámica diaria de las tareas, exámenes y trabajos.

Rocío Solís, viceministra del MEP, recomienda que unos días antes de regresar a lecciones después de dos semanas libres, se empiece a retomar el horario habitual de clases, para que no sea tan difícil volver a adaptarse a la rutina y a los horarios de entrada.

Gabriela Garro, sicóloga infantil y adolescente, indicó que dichas vacaciones se realizan en este tiempo valorando que los niños “están en un proceso de desarrollo, con un cerebro que se espera no llegue a estados de fatiga, para que no se bloquee, no genere rechazos y que tenga la disposición y motivación para el aprendizaje”.

Durante este tiempo, maestros y profesores no deben enviar ningún tipo de trabajo a los estudiantes.