Vea cuántas veces rompieron el cuórum los diputados este jueves en la mañana... ¡Qué relajo!

Los diputados rompieron el cuórum nueve veces. Foto: Archivo. (Aarón Sequeira)

Este jueves en la mañana los diputados estuvieron bastante dispersos, tanto que rompieron el cuórum nueve veces.

Cuando se rompe el cuórum es porque quedan en el Plenario Legislativo menos de 38 de los 57 diputados y eso imposibilita que se siga llevando a cabo la sesión, entonces debe suspenderse y se da un plazo reglamentario de cinco minutos para ver si se recupera el cuórum. Si se completa antes de que se cumplan los cinco minutos la sesión continúa con normalidad, pero si eso no ocurre se levanta la sesión y los legisladores que no tenían justificación previa de ausencia y no estaban al momento del rompimiento del cuórum, pierden la dieta que son unos ¢100 mil.

LEA MÁS: El enorme regalo que le dio Shakira a Costa Rica vale oro

Este jueves la sesión extraordinaria del Plenario Legislativo inició a las 9:14 a. m. y ya las 9:19, es decir, solo cinco minutos después, se rompió el cuórum por primera vez, pero se logró recuperar antes de que se cumplieran los cinco minutos.

Los legisladores están votando mociones del proyecto de ley de jornadas 4x3. Foto: Archivo.

LEA MÁS: MOPT usó pregunta de ¿Quién quiere ser millonario? para aclarar una gran duda

El segundo rompimiento se dio a las 9:28 a. m., el tercero a las 9:35 a. m., el cuarto a las 10:01 a. m., el quinto a las 10:25 a. m., el sexto a las 10:44 a. m., el sétimo a las 10:52 a. m., el octavo a las 11:10 a. m. y se dio justo después de una receso de cinco minutos que había pedido el partido el Partido Liberación Nacional. El último se dio a las 11:34 y se dio al terminar otro receso de cinco minutos que había pedido el Partido Frente Amplio.

A las 12 m. d. los legisladores levantaron la sesión en la cual votaron mociones del proyecto de ley de Jornada 4x3. Aún faltan unas 300 mociones por votar, por lo que es posible que se lleven casi todo el mes de julio aún con ese proyecto.