Le pasamos algunos bolados que le podrían salvar la vida a su mascota

Las mascotas en muchos hogares son un miembro más de la familia, por eso garantizar su bienestar debe ser una motivación diaria para todos.

Podemos estar llenos de amor por nuestros peluditos, pero también de dudas, por eso un acompañamiento en este camino por la aventura de ser padres de un amigo de cuatro patas, no está de más.

Tobipets, la tienda en línea para mascotas. (Cortesía)

Conscientes de ello, en la tienda en línea tobipets.com lo guían sobre lo que es mejor para su perro o su gato; por ejemplo, ¿cuál es el mejor alimento o cómo resaltar algunas de sus características?

“Como miembros de la familia que son necesitan tiempo, una buena salud, un buen alimento, porque entre más tiempo y calidad le demos a las mascotas, más vamos a compartir con ellos. Además, tener una mascota en casa es gratificante, porque motiva a las personas a ser más activas, más responsables y a cuidarlas más”, explicó Melissa Salazar, gerente de mercadeo de Tobipets.

Por ejemplo, ¿sabía que hay alimento que permite destacar el pelaje blanco de su french poodle? U otro que permite darle más brillo al hermoso pelaje de su Golden Retriever. En fin, eso podría lograrlo, con solo escoger bien lo que le da de comer.

Incluso, si usted tiene un salchicha, ¿sabía que son alérgicos a los productos de pollo o aves en general?

Y nunca le dé ajo o cebolla a su mascota, ni siquiera algo que haya preparado con esos ingredientes porque les caerá mal.

Este tipo de bolados se los dan en Tobipets y le ayudan a cuidar a su perrito, gatito o cualquier otro animalito que usted tenga.

¡Buenas noticias para el rey de la casa! Vamos a regalar entradas para Viva feria de mascotas 2023

Darle un alimento que no es adecuado para su mascota puede producirle una reacción que lo haga salir en carrera al veterinario y, además de generarle angustia por el estado de salud de su animalito, también le hará incurrir en gastos que pudieron prevenirse. Por eso no permita que se coma un pecadito que, aunque usted crea que no le va a hacer nada, podría equivocarse.

Hasta su casa u oficina

También podrá encontrar accesorios, juguetes y medicinas. (Cortesía)

¿Llegó a su casa y se le olvidó pasar por el alimento de su mascota? Tranquilo, en Tobipets le ayudan con eso y así evita meterse a las presas y ahorra gasolina, pues se lo llevan hasta la puerta de su casa u oficina.

Y para que no le vuelva a pasar en el futuro, usted mismo puede programar cada cuánto quiere que se lo vayan a dejar, si por semana, quincena o mes, de acuerdo a lo que le dure el producto que usted compróp mediante el programa Autoship.

Cuando salga a caminar con su peludito respétele su “perronalidad”

Y si se está preguntando hasta dónde llega el servicio, lo tienen disponible dentro del Gran Área Metropolitana, pero también hacen encomiendas a todo el país.

Otro modo de entrega es el envío exprés que llega en menos de tres horas hasta su casa.

Puede consultar al Whatsapp: 8326-3245.

Usted podrá conocer más de cerca sobre ellos durante Viva Feria de Mascotas 2023, que se llevará a cabo este 11 y 12 de febrero en el Parque Viva, ubicado en La Guácima de Alajuela y donde podrá comprar alimentos, juguetes, accesorios y medicamentos.