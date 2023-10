Vea los cuatro proyectos sobre seguridad a los que los diputados darán prioridad

Este jueves los diputados guardaron un minuto de silencio por la muerte del agente judicial. Foto: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

Este jueves los jefes de fracción de los distintos partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa llegaron a un acuerdo para entrarle fuerte a cuatro proyectos de ley relacionados con el tema de seguridad.

Los legisladores se comprometieron a votar las iniciativas en primer debate este mismo jueves para aprobarlas lo antes posible.

El primer proyecto es el 22.651 que pretende que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pueda agilizar el tiempo que se tarda en hacer los levantamientos de cadáveres y así los agentes estén disponibles más rápido.

El segundo es el proyecto 22.588, que tiene como fin que las placas de los vehículos del OIJ no aparezcan en el registro público para que los delincuentes no tengan cómo verificar si un carro es o no de la Policía Judicial.

El tercero es el 22.590, para modificar la ley aprobada para combatir las llamadas por estafas desde las cárceles.

Los legisladores se comprometieron a avanzar con cuatro proyectos de ley en materia de seguridad. Foto: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

El cuarto es el 23.372, que pretende exonerar al OIJ del pago del IVA en sus compras de recursos.

Además, hablaron de extender la vida del proyecto de ley 21.643, que pretende crear un centro de capacitación para la Policía Judicial. Cada proyecto de ley tiene una vida de cuatro años y si no se extiende ni se tramita, se pierde, por eso se amplió el plazo cuatrienal de esta iniciativa.

Ese último lo deben mandar a consulta obligatoria y se suspende el conocimiento por ocho días, es decir, su trámite es más lento.