Vecina de Cartago le regaló un retrato bordado al ministro Daniel Salas (video)

Doña Marlene Jiménez Masís, vecina de Caballo Blanco de Cartago, tuvo un hermoso gesto de despedida con el ministro de Salud, Daniel Salas, quien este viernes 29 de mayo deja su cargo al frente de esa cartera.

Marlene Jiménez bordó un retrato del ministro de Salud, Daniel Salas, en agradecimiento por el trabajo que hizo por el país en la lucha contra la pandemia. (Cortesía Guillermo Solano)

La brumosa nos contó que cuando inició la pandemia ella no tenía ni idea de lo que eso realmente significaba, fue tiempo después que comprendió la responsabilidad que tenía Salas encima.

“Yo pensé: ‘Seguro serán dos o tres meses y ya salimos de esto’, pero conforme veía las noticias y que tanto en el mundo como en Costa Rica estaba muriendo gente a causa del covid-19, comprendí la verdadera dimensión de lo que pasaba y me dije que esto es algo serio”, explicó.

Por eso calificó de valiente al ministro por asumir la responsabilidad y tomar las decisiones, porque no es cualquiera el que lo hace.

Ella es una artista del bordado, con 20 años de experiencia y entonces pensó que sería bonito hacer una foto de él bordada y regalársela.

Fue así como el 19 de abril del 2020 le pidió ayuda a Urszula Przygrodzka, una europea que integra un grupo en “feis” de fiebres de la técnica de punto cruz, para que le ayudara a hacer el gráfico (molde) de la foto de Salas que buscó en Google, para ponerse manos a la obra.

“Empecé a bordarlo desde entonces y hace menos de un mes que lo terminé, le dedicaba unas tres horas después del almuerzo y hasta las cinco de la tarde cuando regresaba mi esposo, de lunes a viernes. Mi idea siempre fue entregárselo, pero no sabía cómo iba a hacer y le pedí ayuda a Guillermo (Solano, del Ministerio de Seguridad) y se logró”, recordó doña Marlene.

Marlene Jiménez dedicó dos años a bordar un retrato del ministro Daniel Salas para regalárselo en agradecimiento a la lucha que dio contra la pandemia. (Guillermo Solano)

Muy humilde

La foto la eligió porque le gustó la sonrisa que tenía don Daniel y, aunque no midió el cuadro, calcula que mide unos 30 centímetros de ancho por 35 o 40 de alto, el marco se lo encargó a su amiga de la marquetería Torres, que siempre le hace los trabajos.

Y finalmente este miércoles tuvo la dicha de entregarle el hermoso regalo.

“La verdad uno no se imagina la sencillez del señor ministro. Su humildad y el trato que nos dio fueron magníficos. Incluso ahorita no salgo de mi asombro de ver la calidad humana que tiene, se le nota su amabilidad, sin tratarlo mucho. Es una excelente persona”, contó la vecina de la Vieja Metrópoli.

Ella le explicó que lo hizo por gratitud a todo su esfuerzo por tratar de sacar adelante a la población.

Desde abril del 2020 comenzó a bordarlo, lo terminó hace menos de un mes y lo entregó el miércoles. Foto: Cortesía Guillermo Solano (Cortesía Guillermo Solano)

La talentosa señora contó también que el doctor se puso muy emotivo y agradecido con su gesto.

“Son muestras de cariño de la población y en este retrato sé que quedaron muchos meses de trabajo. Está muy detallado, se ve cómo se preocupó por los colores, la degradación y las tonalidades. Quedó de lo más lindo y eso lo aprecio mucho. Valoro mucho que personas como ella me hagan estos reconocimientos ya que uno lo único que ha hecho es trabajar con cariño, compromiso y con las mejores herramientas que Dios y la vida me han dado y por eso me conmuevo mucho. Uno recibe estas muestras de amor y reconocimiento y es un día de verdad muy especial. Creanme que lo voy a atesorar mucho en mi casa”, dijo el ministro.

La reunión fue a las 10 de la mañana y duró tan solo diez minutos por la apretada agenda de Salas.

“Le dije que le hacía entrega del obsequio que con tanta ilusión empecé a hacer para él. Lo abrimos juntos y se quedaba observándolo y agradeciéndome el gesto”, dijo Jiménez.

“¡Qué bárbara, le quedó igualito!”, le dijo el doctor a doña Marlene al abrirlo y no le mintió.

Doña Marlene empezó a hacer bordados en punto cruz como pasatiempo porque le gustan las manualidades en general, pero poco a poco la gente comenzó a encargarle trabajos por lo bien que le quedaban y así comenzó a venderlos, entre los más pedidos están los retratos del papa Juan Pablo II.

El doctor Salas comenzará el 16 de mayo su labor como jefe de la Unidad de Inmunización Familiar Integral de la Organización Panamericana de la Salud.