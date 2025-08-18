Vecina de Desamparados de 81 años y mamá de siete hijas saldrá por primera vez en prestigiosa revista

En San Rafael Abajo de Desamparados vive una mujer que parece hecha de buen cafecito y puntadas de amor.

Se llama doña Miriam Ramírez Oliva, tiene 81 años (en noviembre cumplirá 82) y es madre de siete hijas, todas mujeres.

A doña Miriam, costurera y cafetera de 81 años, la chineamos como una verdadera reina. (Jose Cordero/José Cordero)

Hace cuatro años la vida le arrancó a una de ellas, un dolor que todavía guarda en el pecho, pero que sobrelleva gracias al cariño de sus otras seis hijas y de sus 32 nietos.

“Siempre fui una mamá llena de amor para mis hijas. Nunca me gustó pegarles, al contrario, las llenaba de conejos y de amor”, cuenta con esa sonrisa que mezcla ternura y fortaleza.

Su infancia fue dura: su mamá tuvo que irse a trabajar lejos y ella creció sin esos chineos maternos que tanto extrañaba. Luego, a los 14 años, conoció a su esposo y la pobreza se volvió compañera de vida. “Era muy chiquilla y ya tenía que comportarme como esposa”, recuerda.

Hilo y aguja

La vida la obligó a aprender un oficio, y fue la costura lo que le permitió sacar adelante a la familia. Con una maquinita usada y a pedal, sentada en la sala de su casa, doña Miriam cosió todo lo que sus hijas necesitaban.

Doña Miriam es ayudada por su hija, Ana Patricia, a escoger la ropita en Ekono, que les regaló 50 mil colones en compras. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Les hice vestidos para los cumpleaños, para la primera comunión de todas, y hasta a una hija le hice el vestido de matrimonio. Sí me la jugaba, aunque fuera con esa maquinita humilde.” Con el tiempo logró comprarse una de motor, pero nunca dejó de trabajar desde la casa, en medio de hilos, telas y risas de chiquitas.

Tuvo a su primera hija a los 15 años y a la última a los 42. “Fue muy diferente la mamá de la primera a la de la última: al inicio eran puras energías y nada de experiencia; ya con la última era todo experiencia, pero menos energía”.

Infarto

Hace tres años la vida la frenó en seco: un infarto al corazón la obligó a entender que había que vivir más tranquila. Hoy se toma las cosas con calma, disfruta los pequeños placeres y agradece cada día.

Si algo la define es ser cafetera a tiempo completo. “No se imagina lo que gastamos en café en mi casa. Lo primero que hago en la mañana es desayunarme un café solo, por ahí de las 10 otro con pan. Siempre hay café, a toda hora”.

También disfruta los sabores que le recuerdan la infancia: el arroz y frijoles a la leña que le prepara su hija Ana Patricia, o una buena olla de carne hecha con fuego de verdad.

Por supuesto que no podía faltar la foto pal' feis. Doña Ana Patricia y doña Miriam se alegraro demasiado en la zapatería del Barco del Mall San Pedro y doña Miriam salió con zapatos nuevos. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Tierno engaño

Por eso, cuando Ana Patricia la invitó a lo que supuestamente era una cita médica en la clínica Marcial Fallas, jamás se imaginó lo que le esperaba.

En el camino notó que no iban hacia la clínica y comenzó a preguntar. Entonces vino la sorpresa: era una de las cuatro mamás elegidas para el chineo de La Teja en la promoción ¡Gracias mamá!

Anunciamos en nuestras redes sociales la promo y así fue como salieron seleccionadas cuatro mamitas para el chineo de reinas: Cinthia Salazar, de 49 años; Patricia Solano, de 56; Adela Sándigo, de 51 y doña Miriam Ramírez.

“Casi me muero de la emoción. No podía creerlo. Pensé que me llevaban a revisión médica, pero me estaban llevando a vivir un día de reina”, nos confesó la mamita de 7 hijas.

En esta foto las mamitas chineadas como reinas brindan en el restaurane Caribbean Delights de Tibás. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Vestidos, zapatos y pasarela

El recorrido empezó con un cafecito en La Teja, y de ahí a un carrazo que las transportó como reinas. La primera parada fue en Tiendas Ekono, donde recibió ₡50.000 para comprar ropa.

“Escogí ropita muy linda, es que me encantaba todo lo que veía. Me alegró mucho que había gran cantidad de ropita para esta abuelita de casi 82 años, en ocasiones cuesta encontrar”.

Después llegaron los zapatos Del Barco en Mall San Pedro. Doña Miriam, consciente de su edad, escogió unos bajos, cómodos y abiertos. “Estos zapaticos me estaban esperando, están lindísimos”.

El día siguió con maquillaje y peinado profesional gracias a IECSA, y una sesión de fotos en Revista Perfil. Doña Miriam, que nunca en su vida había modelado, se sintió estrella.

Regalos, comida y un colchón soñado

El chineo continuó con bolsas llenas de productos de Fort3 y una orden de ₡50.000 en Carnes San Martín, además de un juego de parrilla para compartir con la familia.

Nashli Jiménez, maquillista de IECSA, deja bien catrineada a doña Miriam. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Al almuerzo llegaron con hambre y fueron recibidas en Caribbean Delights con rice and beans, agua de sapo y todo el sabor del Caribe. “¡Qué comida más rica!”, repetía entre risas.

La última sorpresa fue en Artelec, con ₡100.000 en electrodomésticos. Ahí escogió lo que más le hacía falta: un colchón nuevo. “Ya quiero estar en la casa para acostarme en ese colchón tan rico”.

Una reina en familia

Cuando el carro la llevó de regreso a su casa, sus hijas y nietos no podían creer la cantidad de regalos que traía. Doña Miriam no cabía en sí de la emoción, y más allá de lo material, se quedó con el recuerdo de haber sido tratada como lo que siempre ha sido: una reina.

“Ser mamá es criar, querer y educar a los hijos conforme a Dios. Los hijos son una bendición y una gran responsabilidad. Y cada hijo es diferente, por eso una mamá se vuelve experta en comprender”.

Shirley Ugalde, directora de la revista Perfil, habla con doña Miriam para la sesión de fotos porque las 4 mamás saldrán en la edición del próximo setiembre. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Ese día, la mujer que durante décadas cosió vestidos y sirvió café a su familia, recibió a cambio un vestido de cariño inmenso, bordado por La Teja y grandes marcas, para recordarle que su historia merece ser celebrada.