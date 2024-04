Vecina de Goicoechea podrá tener lentes nuevos gracias a La Teja y Ópticas Münkel

Doña Rosibel León Aguilar es una fiel lectora de La Teja. Cortesía.

A una fiel lectora y compradora de La Teja, la suerte le llegó el pasado lunes, ya que resultó ser ganadora de una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 101 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel.

Rosibel León Aguilar fue la lectora de La Teja, quien resultó ganadora con solo activar el código que viene en la portada del periódico.

Esta vecina de Goicoechea nos contó que estaba muy contenta por ganarse esta tarjeta de regalo entre tantas personas que la activan.

“Este premio me pone muy contenta; de hecho, lo voy a usar para mí, ya que hace un año no me cambio los lentes y ya me toca”, expresó.

Con esta tarjeta de regalo, esta linda señora, de 57 años, se ahorra bastante platica.

“Claro, estos premios le caen de “pelos” a uno, es una gran economía para el bolsillo”, expresó.

León nos confesó que esta es la segunda vez que gana activando La Tejita, y que, de hecho, la suerte se la dio su esposo, Óscar Rojas, ya que él es quien compra el periódico.

“La Teja es infaltable, mi esposo, todas las mañanas antes de irse a trabajar pasa comparando el periódico en el cruce de Moravia y Guadalupe, cuando llega a la casa la compartimos para informarnos de las diferentes noticias”, contó.

A doña Rosibel le gusta mucho la sección de sucesos, mientras que a su esposo le gustan los deportes.

Esta linda ama de casa le encanta hacer ejercicio, ir al gimnasio y al cine en su tiempo libre.