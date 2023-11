Vecino de Atenas hace verdaderas obras de arte con piedras, pintura, hierro y soldadura

Lo que hace don Rodrigo Rodríguez Oconitrillo, vecino de Atenas, con piedras de río, pintura, hierro y soldadura es verdadero arte, el cual se lo han reconocido ticos y extranjeros.

Vive y tiene su taller en barrio Jesús de Atenas. Tiene 46 años y desde hace más de 20 decidió dejar de trabajar para otros y comenzar con un oficio que le ayudara a ganarse la vida a pesar de que avanzara en edad.

Vean esta belleza que hace el vecino de Atenas. (Cortesía)

Nos dice que él es un perfecto mensaje sobre las capacidades que tiene una persona después de los 40 años porque aprendió el arte que hoy le da de comer a los 46 años.

“Aprendí a una edad en que muchas empresas ya nos ven como personas muy viejas.

“Fui operario industrial hace más de 20 años y comprobé como las empresas se deciden más por muchachos jóvenes de 20 años y conforme uno avanza en edad lo van desechando, por eso entendí que debía aprender algo para ganarme la vida a pesar de la llegada de los años”, nos comenta el ateniense.

A los 41 años tomó la decisión de por fin tener casa propia, pero como no tenía mucho dinero y siempre fue muy bueno para cualquier oficio, aprendió sobre cemento, construcciones, soldadura y pintura: él mismo se hizo su casa.

Usted le puede hacer un pedido especial a don Rodrigo sin ningún problerma. (Cortesía)

“Compré todas las herramientas que necesitaba. Claro, fue poco a poco porque uno no tiene el dinero suficiente. Como no tenía el dinero que se ocupa sabía que o la hacía yo o no podía pagar a alguien que me la hiciera. Al final, me hice la casa y me quedaron las herramientas, ahí fue cuando me decidí a trabajar en carpintería y soldadura”, recordó.

Aprendió solo

Don Rodrigo es de esas personas que tiene un don especial, no necesita que le expliquen mucho algo, con solo ver una vez ya aprende perfectamente, por eso jovencillo vio a un señor manejando carro una vez y la siguiente pudo manejar un carro pura vida sin que nadie le diera ni una sola lección.

Aprendió a soldar solo y poco a poco le comenzó a meter arte a la soldadura. Aprovechó herraduras viejas y comenzó a hacer perros salchicha, gatos, sapos, mariposas y todo con herraduras, hasta un chancho hizo. Si le piden hoy día de esos adornos, los hace con gusto.

Es arte puro, vean la preciosa tortuga que se imaginó a partir de piedras. (Cortesía)

“Yo comencé a vender maceteros en las ferias del agricultor de Atenas y Orotina. Un día en un almacén de Alajuela vi un insecto hecho con varillas de hierro y bolas de cemento, la verdad estaba muy feito, mal hecho, como hecho a la chambonada, pero esa figura se me quedó en la cabeza.

Hágale los pedidos a don Rodrigo al 8835-9647. (Cortesía)

“El gusanillo me quedó picando porque sabía que yo podía hacer ese insecto, pero luchando porque me quedara bien finito, bien detalladito. De inmediato pensé que lo haría, pero no con bolas de cemento sino con piedras de río”, comentó.

Buscó piedras de río ya con la mente puesta en el cuerpo de una hormiga y se fue a hacerla, pero no le quedó muy bien, estaba bonita, pero no era la calidad que había pensado, por eso la desarmó y la volvió a hacer. Ahora sí le gustó, se la llevó para la feria del agricultor de Atenas y fue todo un pegue.

“Fui mejorando la técnica poco a poco. Siendo más y más detallista. Incluso fui mejorando a la hora de ver una piedra. Ya por estos días al ver una piedra más o menos sé para qué tipo de insecto me puede servir.

“No es fácil. Hace poco me hicieron un encargo de un chapulín y me fui a buscar la piedra y duré 5 horas buscando la que ocupaba porque no daba con una. Es que el cuerpo del chapulín es algo complicado”, explicó.

No hay problema con el tamaño, don Rodrigo le entra a cualquier insecto. (Cortesía)

Revendedores y piratas

Don Rodrigo reconoce que él no es la primera persona que hace insectos con piedras. Al mismo tiempo asegura que cuando comenzó no había visto en el país y en Internet eran muy pocas las personas y los diseños no eran tan bonitos.

Precios — Las figuras andan en ¢30 mil para arriba, pero puede negociar con don Rodrigo

Lo que le está pasando actualmente es que muchas personas lo llaman para preguntarle precios y después se da cuenta que esas personas andan tratando de hacer sus diseños.

Le roban fotos de sus perfiles en redes sociales y las ponen para vender su arte y se ha dado cuenta que lo que le entregan a la persona no es ni parecido a la foto de él que usaron, o sea, piratas y chambones.

Tremendo escorpión se jaló don Rodrigo con piedras, hierro, pintura y soldadura. (Cortesía)

Puede buscarlo en redes sociales como “Piedras y Arte” o bien lo puede llamar, al original y verdadero, 8835-9647. Ya lo contactaron de Brasil, Chile, Colombia, Bolivia y hasta un tico en Estados Unidos le ha pedido permiso para comenzar a hacer este arte.