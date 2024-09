Vecino de Desamparados está seguro de que se ganará el viaje a México con La Teja

Un vecino de San Rafael Arriba de Desamparados, don Marcos Blanco, está seguro que él será quien se gane el viaje a México para dos personas que sortearemos el próximo 12 de octubre.

Don Marco es un fiel lector de nuestro periódico y también es un muy fiel activador de nuestro código, por eso cuando leyó que se puede ganar un viaje a tierras aztecas desde el 31 de octubre al 6 de noviembre, ni lo pensó dos veces para activar.

Don Marco es vecino de Desamparados y está seguro de que se ganará el viaje a México. (Eduardo Vega Arguijo)

“Me encanta leer La Teja y me encanta que siempre están pensando en nosotros, los lectores. En La Teja, desde que nació, siempre tienen promociones con muy buenos regalos, eso se agradece mucho”, comenta el desamparadeño.

Sobre estar en Ciudad de México para el Día de Muertos, comentó: “Es un muy buen regalo, sobre todo por las fechas, porque en México esos días se vive una gran fiesta alrededor del Día de los Muertos y sería lindísimo hacer ese viaje con todo pago, eso es lo mejor, que uno no pone ni un cinco. Yo me lo voy a pegar, va a ver. Ya hasta me saboreo unos sabrosos taquitos mexicanos”.

No se le olvidó a don Marco el pachangón que tenemos y eso lo emociona más.

“Siempre leo el periódico, todos los días y por la mañana. Sería lindísimo poder ser una de esas 50 personas que estarán en la fiesta de los 18 años y me tengo fe, por eso activo, incluso ya sé quién me acompañará en el viaje”, asegura nuestro fiel lector.

Michael Astúa, de DM-Viajes, la agencia que se encargará de llevar al ganador y su acompañante a tierras aztecas, le pasa un buen bolado para el suertudo que se gane el viaje, agregarle un seguro de viaje para que así vaya bien protegido ante cualquier eventualidad.

“Cuando ya estemos disfrutando en Ciudad de México sí recomendaré que no se tome agua del tubo para evitar enfermarse, incluso el agua de lavarse los dientes debe ser de botella, algo muy normal cuando se viaja”, explica don Michael.

Una buena orden de taquitos mexicanos como estos son los que desde ya se saborea don Marcos, fiel lector y activador de La Teja. (Rafael Pacheco Granados)

¡Active!

Active nuestro código y sea uno de los 50 ganadores que asistirán (con un acompañante) a nuestra fiesta de los 18 años el próximo 12 de octubre.

Es durante la fiesta, en medio de la música, la buena comida, espectáculo de comedia y diversión, que sortearemos el pasaje para 2 personas con todo pago a México.

¿Cómo activar el código que sale en la portada de nuestra edición impresa? Cuando ingrese a www.lateja.cr, a la puritica par de nuestro logo, está la palabra “Activar código”.

Tiene que darle clic a “Activar Código” y eso lo llevará al formulario de activación. Los datos que le vamos a pedir son: número de cédula, nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento, código de activación y nacionalidad. Ningún dato sensible.

También le haremos una pregunta que es importantísima: ¿cuenta con su pasaporte al día? Ya que los que no lo tengan al día, lamentablemente no podrán participar.