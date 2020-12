“Yo siempre voy a esa barbería y me compran, pero ese día cuando me hicieron esa broma, a mí no me molestó tanto lo del billete, porque yo le dije que no tenía vuelto y ya, lo que más me disgustó fue que se burlaran de mí porque después el muchacho se empezó a reír mucho, por eso mejor me fui”, recordó Randall.