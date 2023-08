Vendedora de lotería: “Golpe que recibimos con la baja en las ventas es muy grande”

Este martes 22 de agosto nos fuimos a dar una buena vuelta por San José, para hablar con los vendedores de lotería para saber si los errores de las máquinas que se registraron la semana pasada, a la hora de realizar sorteos de tiempos electrónicos, les estaban pasando factura y la respuesta fue sí, de forma casi generalizada.

También consultamos vía telefónica a vendedores de lotería de Puntarenas, Cartago, Guanacaste y Alajuela, quienes también ellos aseguraron que las pifias en los sorteos de la semana pasada les bajó mucho las ventas.

Los vendedores de lotería aseguran que la las ventas les han bajado por los fallos en los sorteos de la semana pasada. Foto únicamente con fines ilustrativos. (Eduardo Vega Arguijo)

Ninguno de los vendedores consultados nos autorizó a dar su nombre, porque les da miedo que la Junta de Protección Social (JPS), les quitara la cuota de enteros que les tiene asignada, razón por las declaraciones sus declaraciones son anónimas.

“Hasta los clientes más fieles están agüevados con la Junta. El golpe que recibimos con la baja en las ventas es muy grande. Mucha gente nos dice que perdió la confianza y uno no sabe ni qué responderle. La gente está muy agüevada y por eso las ventas nos bajaron demasiado”, nos comentó una vendedora.

Este fallo de que saliera el 15 y después lo repitieran para que saliera el 10, es parte de los golpes que aseguran los vendedores.

El primer error se dio el lunes de la semana pasada en el sorteo de los Nuevos Tiempos. Cuando se estaban sacando los números favorecidos una de las máquinas que funcionan con aire falló, ya que de las 10 bolitas que contenía, solo subieron cinco.

La máquina sacó como número ganador el 15, sin embargo, luego de unos minutos de espera, los funcionarios de la JPS repitieron el sorteo de la máquina que falló para que participaran las 10 bolitas correspondientes y entonces el número ganador cambió al 10. Por este fallo, la JPS abrió una investigación para esclarecer a qué se debió el problema.

“Le voy a resumir lo que hizo la JPS ese día en el cual salió el 15 y después anularon solo esa máquina y salió después el 10. Usted va a un restaurante y pide un gallopinto, en ese gallopinto le sale una cucaracha, entonces el mesero llega le quita la cucaracha y le dice que siga comiendo porque ya se solucionó el problema.

Hasta en Cartago reportan que las ventas bajaron tamaño poco. Foto únicamente con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)

“Eso no se hace. La Junta tuvo que volver a realizar toda esa jugada completa y no solo la del 15 o bien, por seriedad y credibilidad, pagar el 10 y el 15. No hicieron nada de eso y ahora hay mucha gente que dejó de creer”, explicó otro vendedor muy molesto.

Hubo dos errores más durante la semana pasada, otro más de las máquinas y uno humano de apreciación. “Lo que nos dice la gente es que quedó claro que las máquinas se pueden manipular y por eso es mejor, ya no comprarnos… la estamos pasando horrible con las ventas”, advierte una señora que tiene más de 10 años de vender lotería.

Le consultamos a la JPS sobre este tema, pero hasta el momento todavía no nos han contestado.