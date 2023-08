Le llueve a la Junta de Protección Social por dos pifias en sorteos que realizó esta semana

Esta semana le ha llovido muchísimo a la Junta de Protección Social porque ha tenido dos pifias en los sorteos y eso tiene a la gente molesta.

Las redes sociales han servido de desahogo para los compradores de los distintos productos de la institución y aseguran que están perdiendo la confianza.

El primer error se dio el 14 de agosto en el sorteo de los tiempos. Foto: Cortesía.

“Es hora de que la directiva de la Junta tome cartas en el asunto sobre cómo se están dando tantos errores en los sorteos. Señores directivos, no sean cómplices de lo mal que hacen sentir a quienes compran sus productos, en verdad el pueblo se siente burlado”, escribió un usuario en la página de Facebook de la Junta.

“Deberían poner una tómbola, eso de aire nada que ver”, posteó otra.

“¿Por qué no juegan manualmente como los domingos? Esa máquina no sirve”, dijo otro usuario.

El primer error se dio el lunes pasado en el sorteo de los Nuevos Tiempos. Cuando se estaban sacando los números favorecidos una de las máquinas que funcionan con aire falló, ya que de las 10 bolitas que contenía, solo subieron cinco.

La gente se está quejando de los errores de la Junta. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La máquina sacó como número ganador el 15, sin embargo, luego de unos minutos de espera, los funcionarios de la Junta repitieron el sorteo de la máquina que falló para que participaran las 10 bolitas correspondientes y entonces el número ganador cambió al 10. A raíz de este tema, la institución abrió una investigación para esclarecer a qué se debió el problema.

El segundo error se dio este jueves en la noche, nuevamente con la tómbola de aire.

En medio del sorteo, uno de los ductos se paralizó y luego empezó a trabajar de nuevo, lo que generó desconfianza.

“Durante el sorteo del 17 de agosto en horas de la noche se presentó una situación de índole humano en donde un funcionario procedió a pausar la máquina al creer observar que las bolitas no estaban en funcionamiento, ante esto la mesa fiscalizadora solicitó la activación, ya que fue un error de percepción de él, y se continuó con el sorteo como es debido. Todo funcionó con normalidad”, informó la Junta ante este nuevo inconveniente.

Esmeralda Britton dice que cualquier persona puede ir a ver los sorteos en vivo. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Chanceros preocupados

Ante esta situación, los chanceros se sienten preocupados porque saben que si siguen los errores las ventas empezarán a bajar.

Gerardina Serrano se gana la vida vendiendo chances y lotería en las cercanías de la Junta y estos días ha escuchado a la gente molesta.

“Ese tipo de cosas son de mucho cuidado porque a la gente le molesta, yo todavía no he sentido una baja en las ventas porque me dedico al papel, no a los juegos electrónicos, pero sé que si se siguen dando problemas la gente va a dejar de comprar y nos va a afectar a todos”, manifestó.

Por su parte, Esmeralda Britton, presidenta de la Junta, dice que están trabajando en solventar los inconvenientes y asegura que todos los procesos y sorteos se dan con total transparencia, por eso los transmiten en vivo por medio de las redes sociales, incluso, las puertas del auditorio de la institución están abiertas que quien quiera verlos en vivo.