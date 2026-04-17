Viaje de argentinos al Mundial en moto provoca muchos comentarios sobre Costa Rica

Un padre y su hijo, ambos de Argentina, han convertido a Costa Rica en tema de conversación en redes sociales en varios países, luego de compartir en TikTok su experiencia durante su travesía en motocicleta rumbo al Mundial.

Una aventura que cruzó fronteras digitales

Toni, de 25 años, y su padre iniciaron su viaje a principios de marzo, recorriendo miles de kilómetros en motocicleta con la meta de llegar al torneo.

Actualmente, en el día 38 de su travesía, se encuentran en Pérez Zeledón y se preparan para continuar hacia Puntarenas, mientras documentan todo en TikTok.

Sus publicaciones no solo muestran el viaje, sino que han provocado una ola de reacciones en Argentina y otros países, donde miles de usuarios comentan sobre Costa Rica.

Costa Rica en boca de todos

Viajeros argentinos (primeros de izquierda a derecha) hacen viral a Costa Rica en redes sociales. (Tomada de Tiktok/Tomada de TIktok)

Los videos generaron comentarios que resaltan distintos aspectos del país:

“Qué linda se ve la gente de Costa Rica”, “Enamorada de ese atardecer, quiero ir a Costa Rica”, “Qué hermosos paisajes”, “Amé los monitos”, “Aquí en Córdoba, si dejas la moto y los cascos afuera, no te dejan ni las huellas de la moto, que buenos los ticos” y “Hermoso lo que nos hacen conocer”, entre otros.

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Estas reacciones reflejan cómo el contenido ha proyectado una imagen positiva del país a nivel internacional.

Un intercambio que también deja huella

El impacto no ha sido solo digital. Durante su paso por el país, los viajeros también han compartido con familias costarricenses, generando un intercambio cultural.

El mate se convirtió en uno de los protagonistas de estos encuentros, despertando curiosidad y fortaleciendo la conexión entre visitantes y locales.

Ante la ola de comentarios, Toni respondió: “Los ticos nos tratan como familia, sea donde sea que vayamos. Muy agradecidos”.

La travesía no solo suma kilómetros, sino que también deja una imagen positiva de Costa Rica más allá de sus fronteras.