Viajera cuenta las duras experiencias fuera de su país

Jimena Ruiz cumplió el 21 de octubre pasado ocho años de estar fuera de su país natal: Argentina.

El cumplir el sueño de viajar por el mundo fue más fuerte que cualquier cosa y le dio el valor que necesitaba para dejar todo atrás y lanzarse a la aventura.

La artista dice que viajar se convirtió en su nuevo estilo de vida. Foto: Cortesía. (Cortesía de Jimena Ruíz)

Ella está feliz; ha estado en Colombia, Ecuador, Panamá y ahorita está en Costa Rica. Aunque dice que no se cambia por nadie porque le encanta su estilo de vida, también reconoce que ha habido momentos en los que la ha embargado la tristeza y la frustración.

“Lo más duro que he vivido en estos años fuera de mi país es la impotencia de querer estar en otro lugar y no poder hacerlo. Me pasó hace poco cuando murió el hijo mayor de una amiga muy cercana. Yo lo conocí desde que era un bebé, era como un sobrino para mí, se le hizo un tumor cerebral y murió muy joven.

“En esos momentos yo deseaba estar con mi amiga para darle un abrazo, acompañarla y darle fuerza, quería moverme pero no pude y eso es muy triste.

“También me pasó cuando se me enfermó mi perrita Hema en Colombia; yo ya no quería estar ahí, sentía la necesidad de moverme, pero no podía porque ella así no podía viajar y dejarla abandonada no era una opción. Estuve así durante un año hasta que murió”, narró.

8 años tiene Jimena de estar fuera de Argentina.

Jimena ya puso su sello en Costa Rica. Foto: Cortesía. (Cortesía de Jimena Ruíz)

Volver a su tierra

Ahora Jimena tiene entre sus planes volver a Argentina, pero esta no es la primera vez que hace planes para regresar y al final pasa algo que la obliga a esperar.

“Cuando se me enfermó Hema yo estaba a punto de volver a Argentina, pero no pude. Ya después apareció el barco que iba para Holanda; pero bueno, eso tampoco se dio, por eso es que no estoy tan segura si en esta ocasión podré volver a Argentina o se presentará algo que lo impida”.

La mamá de la viajera está enferma, por eso que quiere ir a verla y pasar con ella una temporada, aunque sabe bien que, por el estilo de vida, no puede quedarse quieta en un lugar por mucho tiempo.

La argentina dice que para ella la salud es muy importante, por eso siempre trata de pagar un seguro en los países en los que esté y hasta donde le es posible mantiene un ahorrito por aquello de una emergencia médica.

Jimena y Chuzza trabajan juntos para pagar los gastos y viajar. Foto: Cortesía. (Cortesía de Jimena Ruíz)

“Todo este viaje me ha permitido darme cuenta de que las personas, aunque seamos de países distintos, somos muy similares; lo que nos hace diferentes son los fanatismos que se dan en muchos lugares.

“Esto ya dejó de ser un viaje para mí, se convirtió en mi estilo de vida, no me imagino quedándome en un solo lugar, atándome a un trabajo. Quiero conocer nuevas personas y aprender de las culturas; de lo contrario, sentiría que estoy estancada”, aseguró.