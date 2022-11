Víctima de violencia: “Cuando amenazó con apuñalarme con una tijera, lo dejé”

Tatiana Sánchez demuestra que no se necesita tener mucho dinero para ayudar a otras personas, solo se necesita voluntad y muchas ganas de hacerlo.

Tatiana Sánchez produce el pograma La Voz del artista 360 desde su casa. (Cortesía)

En los ocho años que duró su matrimonio, Tatiana vivió en un ambiente de violencia doméstica, hasta hace cinco años, cuando durante un pleito vio su vida amenazada y decidió poner un hasta aquí.

“Durante un pleito que tuvimos, él amenazó con apuñalarme con unas tijeras y decidí anteponer mi vida y dejarlo antes de que me matara”, explicó la maquillista.

Pero esa fue la gota que derramó el vaso, porque anteriormente su exesposo la había hecho perder al bebé que esperaban y eso marcó su vida, fue entonces que comenzó a estudiar para maquillista profesional y así poder valerse por sí misma.

“Decidí entrar en razón y me di cuenta del valor que tenía como persona, lo que me permitió salir de esa situación. Me cansé de las palabras, duele mucho escucharlas y sufrir ese maltrato diario”, recordó la valiente mujer.

Ayuda a otras

Al mismo tiempo, ella comenzó un proyecto de vida con el que decidió ayudar a otras mujeres víctimas de violencia.

Sánchez, quien tan solo era estudiante de maquillaje para entonces, comenzó a visitar comunidades de todo el país en coordinación con las asociaciones de desarrollo para organizar reuniones en los salones comunales con las potenciales víctimas y compartirles su testimonio.

Imparte cursos a mujeres para que aprendan a valerse por sí mismas. (Cortesía)

Ella organiza talleres y cursos de maquillaje, peinado, de cómo hacer piñatas y artículos para fiesta y les enseña a las mujeres que son víctimas de abuso y violencia para que aprendan un oficio con el cual ganarse su platica, valerse por sí mismas y poder dejar atrás esa vida de agresiones.

Para eso cobra tan solo ¢3.000, otorga becas de 50% a otras mujeres para que solo paguen ¢1.500 y si del todo alguna no puede pagarlo, se lo da gratis, porque lo que anhela es darle herramientas para que salgan adelante.

Además, para poder alcanzar a más mujeres y poder ayudarlas, ha buscado apoyo de otros profesores, que se quieran apuntar y estén desempleados, el dinero de los cursos les sirve de pago a ellos para también ayudarse.

A la fecha ha podido capacitar a más de 400 mujeres

“Me ha impactado mucho poder escuchar de muchas alumnas que están trabajando por sí mismas y que gracias a mi testimonio han tomado la decisión de superarse. Eso me llena de alegría porque ahora pueden sacar adelante a sus hijos. Me mandan mensajes, fotos y hasta videos de cómo van trabajando y eso me motiva mucho”, dijo llena de satisfacción la pulseadora.

El mensaje principal de Tati es hacerles ver a las víctimas de violencia que lo principal es el amor propio, que se amen por encima de todo y se den cuenta del valor especial que tienen como mujeres.

“Les enseño que el dinero no debe ser una limitante, porque cuando estaba con mi exesposo él no me ayudaba en nada, entonces yo vendía helados y con eso me pagaba la carrera que estaba estudiando como maquillista y siempre hay ángeles cerca de nosotros que nos tienden la mano para salir adelante”, comentó.

Esta ejemplar persona reiteró que la mujer no tiene que tener a un hombre a la par para ser feliz o sacar adelante a sus hijos. Muchas cometen el error de creer eso y no salen de sus hogares aunque las sometan a golpes o maltratos.

Rumbo a México

La Fundación de periodistas de México le entregó un reconocimiento por su labor. (Cortesía)

Sánchez también le echa la mano a las artesanas nacionales para que comiencen a cumplir sus sueños y su trabajo le valió el reconocimiento de la Fundación de Periodistas de México “Mi mundo eres tú”, que le ha entregado dos premios por dicha labor.

Dicho apoyo, lo brinda a través del programa La Voz del artista 360, el cual transmite a través de las plataformas de Facebook y Youtube.

El programa va a cumplir cinco años de estar al aire y ella mismo lo produce, hace las entrevistas, organiza los eventos y busca los patrocinadores. Además, les da un reconocimiento a cada uno de los invitados.

“Los apoyo en todo lo que puedo para que puedan tener un mayor auge y actuamente, además de las plataformas, se transmite por el programa “Es tu momento TV de México”, explicó Tati.

Tati también organiza eventos de ayuda social. (Cortesía)

Los aztecas están tan contentos con su trabajo que estos días le dieron la buena noticia de que fue nombrada corresponsal para Costa Rica del espacio y en enero del 2023 se incorporará como presentadora del programa desde México.

Ya tiene los planes hechos y como estará por México un tiempo, planea continuar con el proyecto en el país con ayuda de un tío que es su mano derecha, así como extenderlo allá y ayudar a las mujeres mexicanas.

Ahora mira cómo ha cambiado físicamente desde que decidió dejar la violencia atrás y agradece a Dios. (Cortesía)