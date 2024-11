Víctimas de inundaciones condenan chantaje de Rodrigo Chaves con alimentos

Doña Cristina Obando, doña María de los Ángeles Briceño y doña Jania López, son tres mamitas y cabezas de familia, que lo han perdido todo por las fuertes lluvias e inundaciones que azotan el país.

Ellas que están viviendo en carne viva las inclemencias del clima, le agradecen al Gobierno y los diputados toda la ayuda que se les ha brindado, pero condenan el hecho de que algunos actores políticos se han aprovechado de la emergencia nacional para hacer politiquería.

Víctimas de las lluvias no se guardaron nada y le dijeron al presidente Rodrigo Chaves lo que opinan sobre su forma de actuar de los últimos días.

En especial, el bochornoso episodio que protagonizó el presidente Rodrigo Chaves durante su visita a las comunidades afectadas por las inundaciones en la zona sur del país, en el que se aprovechó del dolor ajeno para mandarle un filazo a los diputados

“¿A usted le gustaría que botemos esto (una bolsa llena de comida) al río? Usted sabe que hoy hay diputados de la República diciendo: ‘no le dé a la gente de Coto estas cosas porque...’, di, imagínese el tipo de ocurrencias”, se dejó decir Chaves.

Dura realidad

Doña Cristina, quien vive en Belén de Carrillo, Guanacaste, y es madre viuda de siete hijos, lleva desde el inicio de la emergencia nacional sin poder salir a vender, lo que la lleva a la desesperación por no poder llevarle comidita a sus hijos.

“Tengo 17 años de vender elotes en Santa Cruz, pero, por las lluvias, se perdió toda la milpa y yo no puedo salir a trabajar. Desde que comenzaron las aguas no he podido trabajar y ese es mi sustento”, nos contó.

Así quedaron las milpas de doña Cristina, complemente destruidas por la lluvia. Foto: Cortesía.

“La estamos viendo bastante crítica, no nos entra el agua, eso sería mentirle, pero la situación económica es bastante mala. Lo que hemos estado haciendo es que los vecinos, tal vez, me traen una bolsita de arroz, una de frijolitos y así, pero la hemos estado viendo bastante fea”, aseguró doña Cristina.

En el caso de doña María de los Ángeles, su situación es mucho más crítica y es que las inundaciones han dañado gran parte de su casa, lo que la obligó a mudarse junto a sus cinco hijos al Gimnasio Municipal de Cañas, en busca de refugio.

El Gimnasio Municipal de Cañas se ha vuelto el refugio de decenas de familias. Foto: Cortesía.

“Algo que no nos esperábamos, mi casita está inundada”, nos contó con la voz entrecortada. “Nos quedamos sin ropa en el albergue, tengo una hija embarazada a punto de dar a luz y tres menores de edad.

“En las imágenes que me mandan, se ve que el agua se llevó una parte de mi casita. Mi hijo mayor se tuvo que quedar allá para que no se me llevara nada el río. Estamos volviendo a repetir lo que pasamos hace muchos años que perdimos todo”, recordó llorando.

Doña María de los Ángeles sigue con el corazón en la mano tras perder parte de su casita debido a las inundaciones. Foto: Cortesía.

Doña Jania vive una situación similar con más de una semana viviendo junto a María de los Ángeles en el albergue y, con uno de sus hijos conectado en un proceso de diálisis.

“Me mandaron una foto de donde yo vivo y ya el agua llega hasta la ventana”, contó con dolor.

Doña Jania hace de todo dentro del albergue en el Gimnasio de Cañas, para ayudar quienes también lo han perdido todo. Foto: Cortesía.

“Tenemos ocho días acá en el albergue (...) Acá no se ha presentado ningún presidente, nada de eso. No se ha presentado un presidente que diga: ‘voy a ir a la zona para ver cómo están viviendo’. No han venido, tal vez ven por televisión la zona, pero ellos no saben lo que nosotros estamos viviendo".

Inhumano

¿Le parece una acción correcta eso que hizo el presidente y qué le diría usted, si él le hiciera eso?, le pregunté a las tres y sus respuestas me dejaron sin palabras.

“Yo le hubiera pegado un golpazo”, dijo con determinación María de los Ángeles. “La Comisión Nacional de Emergencias ha hecho todo lo posible para que nosotros comamos un poquito regular y que venga uno que tiene dinero y venga y humille al que no tiene, no me parece bien”.

La familia de María de los Ángeles espera que las lluvias no empeoren y dañen más su casa. Foto: Cortesía.

Por su parte, Cristina fue un poco más diplomática y dijo que haría lo que fuera por hacer entrar en razón al presidente.

“Yo lo haría entrar en razón, le preguntaría si él, alguna vez ha pasado por pobreza o por hambre”, respondió doña Cristina.

“Si yo veo que el vecino no tiene una bolsita de arroz o de frijoles, yo me quedo sin comer y se la doy al vecino”.

Así quedó la casita de doña María de los Ángeles, con el agua a nivel de las ventanas. Foto: Cortesía.

Mientras que doña Jania no tomó para nada bien la forma de actuar del presidente y le envió un mensaje muy claro:

“Ninguna persona debería humillar a otra. Tras de eso es un presidente, no debería humillarnos a nosotros, menos por la situación que estamos pasando. Jamás en la vida”, fustigó.

“Eso es falta de corazón, de ética y es una bajeza lo que está haciendo. Yo le diría: ‘Que el Señor lo bendiga, señor presidente, por lo que usted está haciendo, porque usted no sabe lo que es pasar esta necesidad’“.

Ayuda

Si usted está en la posibilidad de ayudar, a continuación le dejamos los nombres y contactos de algunas familias y personas afectadas por si gusta darles una mano.

Cristina Obando 6028-0310

Jania López Duartes 8635-3585

Grethel Dinarte Vallejos 8768-5783

Isabel Atención 8331-0696

Jaira Valdelomar 8640-6588

Maria de los Ángeles Briceño marielosrojas101@gmail.com

Katherin Rodriguez Katerinbricenos119@gmail.com

Isela Francinie Tijerino (embarazada) iselabriceno97@gmail.com