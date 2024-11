Victoria de Donald Trump disparó el dólar ¿afectará eso a Costa Rica?

Apenas unas horas después de que se anunciara que Donald Trump había ganado las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el precio del dólar se disparó con respectos a las monedas de varios países.

El medio de comunicación The New York Times informó que en el país norteamericano las acciones alcanzaron máximos históricos, el dólar se fortaleció a su punto máximo en años, y los rendimientos de los bonos gubernamentales se dispararon el miércoles tras la victoria del candidato republicano.

Victoria de Donald Trump disparó el precio del dólar en varios países. (AFP)

En Costa Rica el precio del dólar se mantuvo; este jueves amaneció en ¢508,42 la compra y ¢513,47 la venta.

La realidad económica que vive el mundo hace que se generen muchas dudas en torno a nuestro país como, por ejemplo, ¿subirá el dólar aquí también?

El economista Leiner Vargas explica por qué Costa Rica podría escaparse de un alza del dólar.

“La primera reflexión que debemos hacer es que a Costa Rica estos movimientos no le afectan tan rápido o directamente, porque tenemos un acuerdo de libre comercio firmado, ratificado y en ejecución con Estados Unidos. En muchas otras partes del planeta eso no es así; en Europa, por ejemplo, no están consolidados esos términos comerciales, por eso Trump anunció que podría aumentar los aranceles a esos países y poner en jaque la economía europea.

Costa Rica tiene un fuerte y constante ingreso de dólares y eso es bueno. (Rafael Pacheco)

“Nosotros no dependemos de la ayuda de Estados Unidos, hay una buena relación y claro que hay apoyo en distintas áreas, pero no tenemos ahorita nada que peligre que nos quiten los Estados Unidos y que dependa de la macroeconomía de esa nación", detalló el experto.

Vargas dijo que lo que sí podría afectarnos es lo que había anunciado Trump de que pretende llevarse empresas estadounidenses para su país. El economista dice que no siente que las corporaciones que ya están en Costa Rica se quieran ir, pero gracias a Trump, algunas que quizá tenían pensado venir, ya no lo harán, aunque solo el futuro lo dirá.

A Costa Rica entran muchos dólares y eso ayuda

Leiner señala también que a Costa Rica entran muchos dólares por las exportaciones, debido a la cantidad de empresas de ese país que pagan salarios en esa divisa, y por el turismo.

“El dólar es la segunda moneda del país y hay un ingreso fuerte y constante de divisas, nuestras exportaciones están creciendo y eso hace que no seamos tan vulnerables como otros países.

Economista dice que en los próximos días el dolar podría estabilizarse. (AFP)

“La elección está muy reciente, es probable que después de unos días o semanas el panorama en el mundo se estabilice", dijo Vargas.

El economista dice que, según su criterio, no hay que alarmarse.

“Hay que esperar a que Trump asuma el poder y ver cuáles serán sus ejes principales de los primeros 100 días. Es probable que sus preocupaciones más grandes sean la guerra de Ucrania y la situación de Medio Oriente; también puede centrar su atención en terminar el muro en la frontera con México; es decir, sería quizá hasta en el segundo año en que pueda tomar decisiones comerciales que puedan afectar a Costa Rica, como, por ejemplo, una renegociación del tratado de libre comercio”, acotó el experto.