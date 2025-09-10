Este Día del Niño visitamos el Hospital de Niños porque nos confirmaron que se iba a llenar de puros superhéroes y princesas y así fue, vimos a Batman, El Hombre Araña, Blanca Nieves y hasta al Mandalorian del universo de la Guerra de las Galaxias.

Victoria, una verdadera triunfadora de la vida celebró a lo grande el Día del Niño. En la foto, Victoria con el bombero Pablo Herrera y la mascota de los Bomberos, Jack. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Pero esos eran héroes y princesas de cuentos e historietas, además, pudimos compartir con dos verdaderos superhéroes de carne y hueso, dos niños que han demostrado ser prácticamente de acero y hasta tener superpoderes.

Doctora Adriana Yock del Hospital de Niños

La primera con quien compartimos fue Victoria Rivera, una hermosa pequeñita de seis años que es un verdadero milagro viviente, una guerrera de la vida. La mamá, doña Adriana Morales, nos contó que son vecinos de Turrialba y que justo este martes 9 de setiembre llegaron al Hospital de Niños.

El 13 de setiembre del 2023 la vida de Victoria cambió totalmente debido a una bacteria que se le metió en el cerebro.

Todo el poder de la fuerza estuvo en el Hospital de Niños apoyando a los pequeñitos porque "el camino así es". (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Victoria estaba en materno, era una niña normal, jugaba, reía, cantaba, bailaba, compartía con otros niños, en fin, sin ningún tipo de problema de salud, pero hace dos años todo cambió por la bacteria.

La Doctora Sopita Hoposódica del Hospi Sonrisas del Hospital de NIños

“Fue tan complicado lo de la bacteria que los doctores nos aseguraron que solo iba a vivir 24 horas más, por eso estamos convencidos de que ella es un verdadero milagro, aquí está para la gracia de Dios, y la gran fe es que vuelva a ser una niña normal sin problemas de salud”, nos explicó la mamá.

Tras caer enfermita, para Victoria el Hospital de Niños, en los últimos dos años, ha sido su segundo hogar, debe cumplir citas constantemente y nos cuenta la mamá que cuando se vienen de Turrialba muchas noches debe quedarse a dormir en la Casa Ronald McDonald’s, donde le tienen una camita lista para que pueda atender al 100% a su pequeñita.

Hospi Sonrisas estuvo presente para dar alegría. En la foto Mariela Chaves (doctora Sopita Hoposódica), Gilbert Benavides (Doctor Diga A), Karol Campos (doctora Ictus Cerebrina) y Eduardo Zumbad (doctor Leotocina C6). (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

A Victoria la atienden en ortopedia, neurocirugía, fisiatría, en fin, casi todos los médicos del Hospital de Niños la ven y ella siempre mantiene una gran sonrisa.

“Aquella niña a la que le daban 24 horas de vida aquí está valiente, luchadora, avanza muy bien. Actualmente estamos en trámites para ver si le hacen una cirugía en los pies para que vuelva a caminar.

Doctora Daniela Carvajal de la Clínica Adolescente del Hospital de Niños

“Desde que mi hija se enfermó todo el pueblo de Turrialba le ha dado un gran apoyo y eso lo agradecemos de corazón. Victoria no se detiene, es estudiante regular de la escuela Mariano Cortés, es una alumna normal”, comenta la mamita.

Antes de la bacteria, Victoria practicaba gimnasia y ballet, ese es un gran sueño ahora, volver a la gimnasia y el ballet y así será”, dice con fe la mamá, quien era acompañada por el esposo, don Pablo Rivera. Victoria tiene una hermana mayor que se llama Valeria.

Otro superhéroe

Al volver a ver a una esquina nos dimos cuenta que había un real encuentro de superhéroes, uno de la vida real y Batman. El bati murciélago se estaba acomodando para una foto con Kylian Gutiérrez Cruz, quien a sus 3 añitos demuestra ser de acero puro.

Batman con todo gusto se tomó una foto con Kylian quien es un guerrerito de la vida. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

El guerrerito llegó de San Pedro de Poás junto con su mamá, doña Marjorie Cruz, porque este 9 de setiembre lo operarían. Lo iban a pasar al quirófano el viernes pasado, pero de última hora se canceló.

“Es un niño muy alegre. Estoy muy contenta porque uno de sus superhéroes favoritos es Batman y se lo vino a encontrar aquí en el Hospital de Niños.

“Ha sido muy positivo, está totalmente seguro de que le irá bien en la operación y así estamos todos en la familia; sin embargo, él es el más motivado de todos, dice que no tiene miedo de nada, sobre todo porque está esperando la operación hace un año”, nos contó doña Marjorie.

Alerta total

La doctora Adriana Yock Corrales, especialista en emergencias del Hospital de Niños, explica que la fiesta del Día del Niño tiene más de una semana de celebrarse no solo con los pacientitos internados sino con los de la sección ambulatoria para que todos realmente pasen alegres.

Superhéroes, Barbie, princesas y hasta reyes, compartieron con los pequeñitos en el Hospital de Niños. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Eso sí, en un momento nos pidió que les diéramos un mensaje a los papás de todo el país: “Este 9 de setiembre, Día del Niño, tenemos internados 234 pacientitos, en el servicio de Emergencias hay otros 20.

“Setiembre siempre es una época muy difícil para el Hospital de Niños porque es el pico fuerte de enfermedades graves respiratorias.

“Los adultos no pueden bajar la guardia con sus niños: lavado de mano, evitar grandes grupos de personas, mantener el aseo total en casa. Desde el pasado 1 de setiembre comenzó el pico alto de enfermedades respiratorias graves, ya están aumentando los pacientes enfermos en condición grave”, advierte la doctora Yock Corrales.

La sección del Hospital de Niños que atiende a los adolescentes también se apunto a la diversión aunque los vimos muy contentitos del lado oscuro de la fuerza y hasta con el sable de luz de doble hoja de Darth Maul. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hay 27 camas y todas están ocupadas por problemas respiratorios.