𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓𝐀: 𝐌á𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐧𝐜𝐨 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐚𝐛𝐞𝐣𝐚𝐬 𝐦𝐮𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝗼𝘁𝗿𝗮 𝐢𝐧𝐭𝐨𝐱𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐦𝐚𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐞𝐧 𝐆𝐚𝐫𝐚𝐛𝐢𝐭𝐨, 𝐏𝐮𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞𝐧𝐚𝐬.- El apicultor Orotinense, 𝗥𝗶𝗴𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗥𝗼𝗷𝗮𝘀, ha vuelto a ser víctima de envenenamiento en sus apiarios. En apariencia, el nuevo episodio de contaminación se produjo tras aplicaciones de agroquímicos a unas plantaciones agrícolas cercanas, como medio para combatir insectos que visitan dichos cultivos. Aproximadamente cinco millones de abejas han muerto a causa de una intoxicación masiva en la localidad de Garabito de Puntarenas, en donde han sido afectadas las 50 colmenas que con mucho sacrificio había logrado desarrollar Don Rigoberto Rojas, tras perder todas sus colmenas que tenía en Orotina, el pasado mes de agosto. El suceso fue advertido hoy viernes por el mismo propietario en una visita rutinaria. La mortandad masiva afectó tanto a las abejas pecoreadoras como a las nodrizas, es decir, aquellas que se encontraban en el campo, como a las que por su corta edad permanecen dentro de su colmena. Además, hubo una incidencia casi total entre las crías que se encontraban por nacer, indica a Apicultores de Costa Rica el apicultor. Las pérdidas por las abejas, la cera, la miel y los materiales para uso apícola, se calculan preliminarmente en 25 millones de colones. No obstante, el daño ambiental se considera inestimable, debido a que las abejas son elementos indispensables en la conservación de los ecosistemas y en la reproducción de especies vegetales básicas para producción de alimentos. 𝐑𝐢𝐠𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐑𝐨𝐣𝐚𝐬 𝐒𝐚𝐛𝐨𝐫í𝐨, apicultor afectado, señaló que: “éste es el tercer apiario que pierdo en lo que va del año a causa de intoxicaciones. En agosto empecé de cero y gracias al apoyo de familiares y amigos había logrado establecer un nuevo apiario a unos 10 kilómetros de donde me habían matado las otras colmenas. Hoy, lo he vuelto a perder todo, me siento muy afectado porque criar y cuidar abejas es mi pasión desde niño”. Señaló que eran aproximadamente cincuenta colmenas con cámara doble, reinas nuevas y vigorosas que se encontraban preparadas para iniciar la temporada de cosecha que iniciaría en noviembre, “en Costa Rica los agricultores tienen que aprender a producir alimentos sin matar a las abejas, no es posible que para poder comer papayas tengamos que matar a las abejas”, indicó. Desde 𝗔𝗽𝗶𝗰𝘂𝗹𝘁𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗥𝗶𝗰𝗮 hacemos un enérgico llamado de atención a las autoridades del Gobierno para que se declare esta situación como una emergencia ambiental apícola por envenenamiento por el uso negligente e irresponsable de plaguicidas en la agricultura. Toda vez que estamos teniendo los mismos comportamientos durante todo el año, cuando se aplican –irresponsablemente- venenos en los cultivos de papaya, aguacate, chile dulce y tomate ocurre la matanza de abejas por el uso de fipronil y otros productos usados comúnmente para fumigar.