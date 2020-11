“A mi esposo también le gustaban mucho las carretas y los bueyes; él ya murió, pero en vida siempre me apoyó en lo que pudo. Hace poco más de once años, cuando hacían desfiles de boyeros, me invitaban de madrina y me vestía típico para andar subida en una carreta, pero eso no me gustaba: lo que quería era andar con mi propia yunta jalando una carreta. Se lo dije a mi esposo y entonces él me compró los bueyes y todo”.