(Video) Antivacunas cuentan por qué tenían guaro y gasolina en Casa Presidencial

Los manifestantes tenía varios galones de gasolina. Foto: Cortesía Policía Municipal. (Cortesía de Policía Municipal de San José)

Los antivacunas que se encontraban acampando frente a Casa Presidencial como medida de protesta ante las directrices del Gobierno por la aplicación de las vacunas contra el covid-19, tenían en sus tiendas de campaña guaro y hasta gasolina en galones.

La manifestación empezó a afectar los alrededores de Zapote y por eso el viernes pasado la Policía Municipal desalojó a los protestantes y les quitó las cosas que representaban un riesgo, como el combustible.

¡Ojo! Estas son las acciones castigadas más duramente por la Ley de Tránsito

Jimena Campos dice que con el guaro se calentaba en las madrugadas. Foto: Cortesía de la Policía Municipal. (Cortesía de Policía Municipal de San José)

Como llamó tanto la atención que estas personas mantuvieran en el lugar botellas de licor y el combustible, una de las líderes el movimiento, la doctora Jimena Campos, dio declaraciones en su cuenta de Facebook sobre el porqué tenían esos artículos incluso reconoció que el guaro era de ella.

“La gasolina era del compañero que tenía la planta eléctrica porque él la alimenta con combustible, entonces sí, había unos galones pero eran para ese uso.

Primera Marcha del Orgullo Transgénero 2022: “Somos las olvidadas y excluidas de la democracia”

Varias personas se mantenían en tiendas de campaña, pero las desalojaron. Foto: Cortesía Policía Municipal. (Cortesía de Policía Municipal de San José)

“Luego, el tema del licor, eran unas botellillas que yo tenía aquí en mi casa porque yo no soy buena tomadora, no soy nada buena tomando, de hecho no tomo mucho licor. Yo fui la que me llevé esos ‘culillos’ que estaban en esas botellas, los utilizaba para calentarme en la madrugada porque yo me quedaba mucho de madrugada y a cierta hora ahí pega mucho frío y aunque vos andés botas o pasamontañas o lo que usted ande siempre pega mucho frío ahí y la única manera de calentarse es con un traguillo de ron o unjo de vodka, que es lo que me gusta a mi a veces tomar”, expresó Campos.

Pese al desalojo los antivacunas siguen haciendo manifestaciones en las afueras de Casa Presidencial, donde el mismo viernes en la noche se reunieron para protestar contra la vacuna anticovid y el uso de las mascarillas que ese lunes volvió a ser obligatoria en centros educativos y en el transporte público. También se han reunido en otros lugares para expresar su desconteto con el actuar del gobierno en el tema de la pandemia.