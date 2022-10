Primera Marcha del Orgullo Transgénero 2022: “Somos las olvidadas y excluidas de la democracia”

El domingo 16 de octubre del 2022 se celebró, a partir del mediodía, la primera Marcha del Orgullo Trans (Pride Trans 2022), organizada por la Asociación Transvida.

La actividad reunió en el Parque Central de San José a la comunidad transgénero nacional que marchó hasta la Plaza de la Democracia.

“La comunidad trans somos las olvidadas y excluidas de la democracia de Costa Rica. En todos los sectores del estado necesitamos que nos respeten y respeten nuestros derechos. Hay mucha ignorancia de parte de la población que nos sigue llamando travestis.

La primera Marcha del Orgullo Trans 2022 se realizó este 16 de octubre en San José. (Eduardo Vega Arguijo)

“Nosotros no somos peligrosas, somos las que estamos en peligro”, comentó Samantha Araya, coordinadora del primer grupo trans de folclore en el país, llamado Translirio de Oro de la Asociación Transvida.

Según números de Transvida, la comunidad trans en el país la conforman unas 300 personas solo en la Gran Área Metropolitana; a eso hay que agregarle unas 100 personas más en todo el país. San José es la provincia en donde se concentra la mayor cantidad, más de 200.

“Las personas trans mayores de 40 años son consideradas sobrevivientes, porque el promedio de vida de esta comunidad, en América Latina y el Caribe, es de 35 a 40 años, ya que a lo largo de su vida sufren todo tipo de agresiones y no logran recibir los servicios de salud que necesitan”, explica la Red Latinoamericana y del Caribe de personas trans (Lactrans).

La marcha arrancó en el Parque Central de San José. (Eduardo Vega Arguijo)

La primera de muchas

Kerlyn Obando, parte de la organización de Transvida, nos confirmó que fue la primera Marcha de muchas que harán, una vez al año.

“La Marcha del Orgullo Trans la hacemos para visibilizar una población discriminada, agredida y golpeada por una sociedad que todavía en estos tiempos del 2022 nos sigue escondiendo.

“Un objetivo es reivindicar los derechos humanos de hombres y mujeres trans en las siete provincias del país, así como la comunidad trans migrante que hay en Costa Rica.

“No se puede negar que el país ha avanzado en temas de la comunidad trans; sin embargo, queda muchísimo por avanzar y le doy un ejemplo, en el Registro Civil ya te ponen tu nombre trans, pero sigue saliendo el sexo biológico, eso tiene que cambiar al sexo como una se auto percibe”, comentó Kerlyn.

Diferentes organizaciones que defienden los derechos de la comunidad trans apoyaron la marcha. (Eduardo Vega Arguijo)

Hablamos de unas 200 personas de esta comunidad; además de organizaciones que les apoyan y familiares que se hicieron presentes en esta Marcha del Orgullo Trans. Eso es más del doble de lo que llegó a la primera Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en el 2003. Hubo representantes trans de Puntarenas, Limón, Guanacaste y las restantes provincias.

Necesidades especiales

Transvida explicó que ellos también apoyan la Marcha del Orgullo LGTBI+, pero decidieron a realizar una independiente porque los problemas y necesidades de la comunidad trans son muy particulares y especiales.

“Todavía en la atención que se nos da en la Caja (Costarricense de Seguro Social) hay mucho camino por recorrer en cuanto a respeto y reconocimiento de nuestros derechos. Lo mismo sucede con el Ministerio de Seguridad Pública; específicamente, con la Fuerza Pública, ya que hay una gran cantidad de oficiales que siguen sin comprender bien qué es una persona trans”, explicó Kerlyn.

Ocupando un carril de la avenida Segunda en San José, la marcha llegó hasta la Plaza de la Democracia. (Eduardo Vega Arguijo)

¿Qué es ser trans en Costa Rica? “Es complicado. La gran mayoría de familias excluyen al trans del mismo modo lo hacen la comunidad y el resto de la sociedad. Las entidades gubernamentales también; eso provoca que haya actos discriminatorios y agresiones verbales y hasta físicos desde la escuela, pasando por el colegio y en los trabajos. De hecho, a las personas trans les cuesta mucho conseguir un trabajo”, respondió la representante de Transvida.

Jean Matarrita, presidente de Asociación Síwo Alâr Hombres Trans Costa Rica, comentó: “La sociedad está más acostumbrada a ver a las mujeres trans, por eso nosotros nos dedicamos a visibilizar al hombre trans y sus necesidades y derechos.

Unas doscientas personas marcharon por los derechos de la comunidad transgénero el país. (Eduardo Vega Arguijo)

“Tenemos mucho que avanzar como país; si yo voy a pedir una hoja de delincuencia para un empleo, me sale con mi nombre, Jean Matarrita, pero el sexo es el biológico y no con el que yo me autopercibo y eso trae problemas con las empresas que tienen puestos de trabajo.

“Ya hay mucha transfobia y cosas como esas lo que hacen es aumentarla, porque los departamentos de recursos humanos, no todos, no están debidamente preparados para enfrentar a un hombre trans”.