(Video) Así fue la discusión de las diputadas Pilar Cisneros y Dinorah Barquero en el plenario

Una brava discusión entre dos diputadas se vivió en el plenario de la Asamblea Legislativa.

Las protagonistas de la “contienda” fueron Pilar Cisneros, jefa de fracción del partido Progreso Social Democrático (PPSD), y Dinorah Barquero, de Liberación Nacional. La verdiblanca era quien se veía más molesta, haciendo muchos gestos con sus brazos y señalando a su colega legisladora. La tensión fue creciendo hasta que tuvieron que ser separadas. Así se puede ver en un video que circula en chats y redes sociales.

La bronca se dio luego de que no se pudiera votar el proyecto que busca eliminar las votaciones secretas de los diputados. Incluso, la “pelea” se dio detrás de la curul del legislador que propuso la idea, el liberacionista José Joaquín Hernández.

Pilar Cisneros se defiende: “Me dijeron dictadora, extranjera y antidemocrática” (Video)

Pilar Cisneros y Dinorah Barquero discutieron en medio plenario Pilar Cisneros y Dinorah Barquero discutieron en medio plenario

En declaraciones a La Nación, la periodista explicó su versión de los hechos:

“Yo me acerqué a abrazar y saludar a José Joaquín Hernández, a darle un abrazo de solidaridad. La señora estaba cerca. Le dije: ‘Lo felicito, estamos con usted, me encanta este proyecto’. De repente, la señora empieza a pegar gritos y le dije: ‘Perdón, yo no estoy hablando con usted’. En ningún momento le dirigí la palabra a ella. Ni le puse atención”, dijo.

Barquero también habló con ese periódico y esto fue lo que dijo:

“Pilar Cisneros le dice a don Joaquín que lo felicita porque ‘demostró que no tiene dueño, como otras’, y levanta el dedo gordo para atrás, y quien estaba atrás era yo, ‘como otras, que sí demostraron que tienen dueño’”, aseguró la alajuelense, quien le contestó a Cisneros: “Mire, yo no le permito a usted que diga que yo tengo dueño, yo no tengo dueño”.