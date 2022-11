(Video) Azúcar Morena es una TikToker que marca diferencia

Andreína Ortiz siempre ha tenido una personalidad extrovertida y toda su vida soñó con hacerse de un nombre en las redes sociales.

Hace un año empezó a abrirse campo en TikTok, donde ya tiene 94 mil seguidores y sueña con que su comunidad siga creciendo más para lograr grandes cosas.

Andreína Ortiz comparte con sus seguidores lo bueno y malo de su vida. Foto: Cortesía. (Cortesía de Andreína Ortiz)

Al contrario de muchas cuentas, Andreína o Azúcar Morena, como la conocen sus seguidoras, no se caracteriza por crear polémica, todo lo contrario, ella busca la paz, ya que eso es lo que más le ha faltado durante toda su vida.

Desde muy jovencita ha sufrido crisis de salud mental debido a que padece del Trastorno Límite de la Personalidad y hasta hace poco, gracias a la fortaleza que le dio su hijo Liam, logró retomar el control de su vida y encontrar la felicidad.

“Hice un primer video vacilón que se hizo viral y eso me motivó mucho, así que seguí subiendo contenido. Siempre he creído que quien tiene una voz en internet puede hacer muchas cosas y me gustaría que mi cuenta siguiera creciendo para conseguir cosas positivas con mis seguidores”, aseguró.

Andreína es muy abierta sobre las preguntas que le hacen sus seguidores, contesta con sinceridad cuando le consultan sobre sus crisis de salud mental, sus experiencias en la maternidad y hasta su orientación sexual, ya que ella asegura que siempre le han gustado las mujeres, pero por toda la inestabilidad que vivió le costó aceptarse y hacer respetar su preferencia.

Si usted quiere seguir a la joven mamá puede seguirla en su cuenta de TikTok Azuca Morenaa o en su cuenta de Instagram azucarr_morenaa. También puede seguir el emprendimiento de esta valiente mamá en el Instagram AzucArte.