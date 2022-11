(Videos) Ticktoker encontró en su bebé la fuerza para salir de crisis que casi le cuesta la vida

Andreína Ortiz cuenta como su hijo Liam le salvó la vida. Foto: Cortesía. (Cortesía de Andreína Ortiz)

Cuando Andreína Ortiz, más conocida en redes sociales como Azúcar Morena, supo que estaba embarazada su vida dio un giro tremendo. Aunque siempre había soñado con ser mamá, la bendición llegó en un momento de su vida en el que no había estabilidad emocional, familiar ni tampoco económica.

Acabada de separarse de su novio, Michael Vargas, y no tenía dónde vivir, por lo que el saber que un bebé crecía en su vientre la llenaba de mucha preocupación y ansiedad.

“Durante toda mi vida he tenido problemas de salud mental, a los nueve años empecé a tener tendencias suicidas y a los doce empecé a autolesionarme. Sufría crisis en las que no veía la luz, sentía mucha desesperación y no tenía ganas de vivir más. Así viví toda mi adolescencia y el principio de mi vida de adulta.

“A los 15 años salí de mi núcleo familiar y mi vida se complicó todavía más, cuando uno no tiene estabilidad emocional toma malas decisiones y atrae lo malo”, contó.

Michael Vargas, el papá de Liam, es el principal apoyo de Andreína. Foto: Cortesía. (Cortesía de Andreína Ortiz)

Los primeros tres meses de su embarazo fueron los más duros, porque cada vez que tenía una crisis sentía ganas de hacerse daño y sabía que si atentaba contra su vida también lo haría contra el angelito inocente que crecía dentro de ella.

“Cuando tenía como tres meses de embarazo tuve un episodio y una discusión que fue un detonante para que mi cerebro dijera: ‘ya no puedo mas’, quedé como un zombie y el papá de mi hijo fue el que me acompañó en ese momento. Al día siguiente Michael me llevó a una cita de control y yo le dije a la doctora que me sentía muy mal y que tenía deseos de quitarme la vida, entonces me mandaron en ambulancia para el hospital psiquiátrico, en Pavas”, recordó.

La dejaron internada

Luego de que los especialistas en psiquiatría revisaran a la joven decidieron dejarla internada porque su salud mental estaba muy afectada y peligraban la vida de ella y el bebé.

Andreína pasó 21 días en el centro médico, lejos de cualquier contacto con el exterior, ni siquiera el celular la dejaban tener. Ella asegura que esos días fueron la pausa que tanto necesitaba en su vida.

“Encontré muchachas que estaban en situaciones parecidas a la mía y eso me hizo sentir acompañada y comprendida. Pude tener paz, ahí no tenía que pensar en mis responsabilidades o en si tenía o no que comer.

“Algo que me ayudó mucho fue que me dieron un diagnóstico, tengo Transtorno Límite de la Personalidad y eso me permitió entender muchas de las cosas y sensaciones que he tenido durante toda mi vida”, relató la valiente.

Andreína ha aprendido a sobrellevar su padecimiento y ser feliz. Foto: Cortesía. (Cortesía de Andreína Ortiz)

Cuando le iban a dar de alta, estuvieron buscándole un albergue porque no quería volver a casa de la mamá. La relación que tenía con su familia no era buena y ella necesitaba paz. Tampoco era buena idea que viviera con el papá de su hijo porque por los dos eran inestables emocionalmente y eso la ponía en peligro.

Al final, Andreína no tuvo más remedio que volver con su mamá y ahí puso a prueba todo lo aprendido durante su internamiento.

“Me daban episodios pero lograba controlarme, casi a los nueve meses tuve una nueva crisis pero logré superarla. El sentir a mi bebé fue lo que me dio la fuerza que necesitaba, por mi hijo fue que me esforcé por salir de esa situación tan crítica porque desde que me di cuenta de que estaba embarazada me empecé a preguntar qué clase de mamá quería ser”.

La joven también se aferró a la música, ya que le gusta mucho cantar. Tiene una guitarra y muchas veces cuando se siente mal se refugia entre los acordes y las letras de las canciones que escribe.

24 años tiene Andreína

Gran amor

El pequeño Liam nació el 11 de agosto del 2021 y llegó para llenar de alegría y amor la vida de Andreína.

La mamá, quien ahora tiene 24 años, aún sufre crisis, pero ya no como antes porque decidió poner todo de su parte para mejorar.

“Por primera vez en la vida me siento conforme y plena, hasta tengo ahora un emprendimiento, hago artículos encapsulados con resina y sueño con ver mi negocio crecer. También quiero estudiar Psicología y sacar canciones propias, todo eso está en la lista de cosas que quiero lograr.

“Quiero decirle a las personas que sufren con su salud mental que no tengan miedo de buscar ayuda, y que lo más importante es que ellos mismos deben cambiar. Cuando yo salí del psiquiátrico todo mi mundo seguía igual, la que había cambiado era yo y mi forma de enfrentar la vida”.

Si usted quiere seguir a la joven puede hacerlo en su cuenta de TikTok Azucar Morenaa donde tiene 94 mil seguidores o en su cuenta de Instagram azucarr_morenaa. También puede seguir el emprendimiento de esta valiente mamá en el Instagram AzucArte.