“El riesgo que corrían los monos también lo corrí porque me pude haber electrocutado y caer desde una altura de siete u ocho metros. Me hubiera matado, pero tengo mucha experiencia y trabajo con equipo que aumenta la seguridad. Las cuerdas con las que me paso de un árbol a otro aguantan un peso de quinientos kilos y utilizo ganchos que me sostienen si me caigo de las cuerdas”, comentó.