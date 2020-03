“Las condiciones climáticas del país favorecen que no haya tanta mortalidad, pero la transmisión depende mucho de la responsabilidad de las personas. El Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social no pueden obligar a nadie a lavarse las manos, a no tocarse la cara si no se las han lavado, a no ir a lugares si están resfriados o a poner en práctica el protocolo de toser y estornudar, porque eso depende de cada persona y es lo que hará que el virus no aumente exponencialmente, sino que sea moderada”, agregó Salas.