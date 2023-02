(Video) Diputado Ariel Robles le mandó un filazo al presidente Rodrigo Chaves

Ariel Robles, diputado del partido Frente Amplio, aprovechó este lunes el espacio que tuvo en el plenario legislativo, en su tiempo de control político, para mandarle un filazo al Gobierno y pedirle a sus compañeros diputados tomar cartas en el asunto para mejor la situación económica del país.

El legislador dice que el país está pasando por una crisis, en la que los salarios no suben, pero los precios de los alimentos básicos sí, y eso le quita la paz a las familias.

Además, dice que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, usa su imagen para “vender humo” y mantener su popularidad con falsas ilusiones, mientras el pueblo se sigue empobreciendo.

Migrantes hacen filas hasta tres días seguidos por una ficha

El legislador asegura que el mandatario mantiene su popularidad "vendiendo humo". Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

“Nos venden un sueño mientras la gran mayoría vive una pesadilla. La venta de humo, las faltas de expectativas, sostener la popularidad a punta de ilusiones, podrá funcionar un tiempo, pero la mejor forma de despertar de los sueños o pesadillas es enfrentarse de golpe con la crudeza de la realidad.

“Podrán decir mucho en Casa Presidencial los miércoles y luego ser repetido en el editorial noticioso de la tarde aquí en el plenario, podrán construir una ilusión que sea aplaudida, pero la realidad golpea y es innegable, Costa Rica está cada vez más cara, cada vez menos accesible, cada vez más desigual”, sostuvo.

Video: Diputada que tiene marca en la frente por asalto con AK47 se sacude las críticas para trabajar

Robles también se refirió a las crecientes tasas de interés que ahogan a los ciudadanos, que por medio de préstamos han logrado comprar las cosas que necesitan.

“Los huevos están hoy 38% más caros según el IPC (Índice se Precios del Consumidor), las tasas de interés insostenibles, llevando a miles de costarricenses al riesgo de perder sus casas. La inflación cerró con un pico histórico, el desempleo sigue sin bajar y el famoso arroz del que tanto habló el señor presidente hoy está 10% más caro, según publicó el Semanario Universidad la semana pasada.

Ariel Robles dice que el presidente vende humo y no baja el costo de la vida

“No alcanza con los pleitos en esta Asamblea, no alcanza con los discursos fuertes, eso, mientras alguna gente lo aplaude y a otra la enoja, la realidad es que la amplia mayoría de personas siguen en la desesperación de no saber qué hacer con un salario más limitado, un salario que no sube, que ya no alcanza”, agregó.

Predicciones de periodista tico: Fallecerá Chabelo y un técnico tico brillará en el exterior

El diputado hizo un llamado a sus compañeros legisladores para tomar acciones lo antes posible y habló de quitarle el IVA a los productos de la canasta básica, a los medicamentos, a los servicios de las universidades privadas, a los artículos escolares y a los artículos de cuidado íntimo que usan las mujeres cuando están con el periodo menstrual.

También habló de la necesidad de crear empleos, apoyar a los pequeños productores y meterle el hombros a las mujeres jefas de hogar que sufren para llevar el arroz y los frijoles a su mesa.