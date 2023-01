Video: Diputado dice que Gobierno tiene una estrategia para debilitar a la Fiscalía

Ariel Robles explicó como ve el tema del megacaso de evasión fiscal anunciado por Hacienda. Foto: Frente Amplio.

Muchas personas califican como un ridículo y una pifia el episodio del megacaso sobre evasión de impuestos que anunció con bombos y platillos el Ministerio de Hacienda, y que ya tenía una petición de desestimación por parte de la Fiscalía.

Sin embargo, también hay quienes piensan que eso es parte de un plan del Gobierno que va mucho más allá.

El diputado Ariel Robles, del Partido Frente Amplio, asegura que todo eso es parte de una estrategia del presidente Rodrigo Chaves para hacerle daño al Ministerio Público.

Rodrigo Chaves ha hecho comentarios en contra de la Fiscalía. Foto: Casa Presidencial.

“Yo creo que no es una pifia, creo que es parte de una estrategia de comunicación puntual, el Gobierno de la República es muy exitoso en su comunicación, tiene fines específicos, estrategias específicas. Un presidente de la República al que le encanta la fama, le encanta el show, la televisión, el conflicto, sabiendo del megacaso de corrupción que teníamos en este país ¿ustedes creen que no hubiera estado ahí en primera fila presentando ese caso? pero desde un inicio sabían que esto no alcanzaba, sabían las implicaciones, es toda una estrategia para debilitar la institucional y a aquellos que tengamos un pensamiento diferente.

“El ataque fue dirigido en redes sociales por la horda de troles, también por algunas personas físicas y reales que le creen y por algunos de sus influencers ¿a quién?, a la Fiscalía, al Poder Judicial, ahí se dirigió. Hace tres días lo planteamos nosotros (Frente Amplio) también en redes sociales, dijimos: vamos a ver qué va a hacer el oficialismo ahora, si doña Pilar (Cisneros) no va a decir lo mismo en su control político en la Asamblea Legislativa y ¿que pasó ayer? (martes), su ataque fue dirigido a la Fiscalía y al Poder Judicial. ¿Qué hizo hoy (miércoles) el señor presidente? su ataque fue dirigido a la Fiscalía y al Poder Judicial”, explicó el legislador.

Ariel Robles dice que el megacaso de evasión es una estrategia para golpear la Fiscalía

Robles dijo, además, que las intenciones del presidente Rodrigo Chaves de enviar la investigación a la Procuraduría General de la República, brincándose a todo el aparato judicial, es para el debilitamiento de la credibilidad que tiene la Fiscalía y el Poder Judicial.

“Esto es con las intenciones, y que conste en actas esto que voy a decir, con las intenciones claras y evidentes de que el día de mañana cuando la Fiscalía toque las puertas de quienes han cometido corrupción, esté totalmente desligitimada”, aseguró.