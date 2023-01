Video: Diputados le dieron durísimo al ministro de Hacienda por el “megaridículo” que hizo

Nogui Acosta presentó un caso ante la población que tiene una solicitud de desestimación de la Fiscalía. Foto: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

Los diputados califican como una “pifia” y un “ridículo” el anuncio hecho por el Ministerio de Hacienda el jueves pasado sobre un megacaso de evasión fiscal, que luego la Fiscalía informó que había pedido desestimar.

Los legisladores hicieron este miércoles un debate reglado en el Plenario Legislativo, en el que cada partido político tuvo la oportunidad de decir lo que piensa de la situación y solo el Partido Progreso Social Democrático defendió la acción de Acosta, todas las demás agrupaciones le dieron durísimo.

Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional, dijo que lo que pasó el jueves traerá cola porque fue una imprudencia.

“Costarricenses, la patria está en peligro, jóvenes que no vengan después a decirles que por el pago de esta demanda multimillonaria que estoy segura que cualquier persona o empresa que sea agredida de esa manera, lo va a hacer, que no vengan a decirles mañana que no hay recursos para el FEES porque van a tener que pagar una demanda millonaria de injurias, de calumnias, de difamación contra una empresa porque lo importante es propagar noticias falsas.

“Hubo una convocatoria como quien anuncia la función de un circo para que fueran a una conferencia donde se iba a dar a conocer un megacaso, y lo que se dio fue un megaridículo”, expresó Barquero.

Golpe a la economía

Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana, dijo que la acción del Gobierno podría haberle hecho mucho daño a la economía nacional, porque fue un golpe a la confianza de los inversionistas.

“Yo no soy economista, pero no necesito serlo para saber que a la economía no le gusta la incertidumbre.

“El jueves pasado hubo un anuncio diciendo una cosa, que el simple anuncio que era: se anuncia megacaso de evasión fiscal y acciones a tomar, el simple anuncia de esta caso generaba incertidumbre en el país, en la economía y hasta podría generar incertidumbre en los tomadores de decisión”, manifestó.

Rojas dijo que Nogui Acosta ha dicho después de la famosa conferencia que se está recabando más información para entregársela a la Fiscalía, pero que falló en no decir eso el propio día de la conferencia. Ella dice que el jerarca debió ser claro en que el Ministerio Público había pedido la desestimación del caso y que por eso se está recabando más información.

Fabricio Alvarado del Partido Nueva República, dijo que el error que cometió Hacienda es inaceptable.

“Es de humanos equivocarse, solo Dios es infalible, estamos claros en eso, pero hay errores que son inaceptables, lo que ha pasado en los últimos días es un tema que va más allá de un error material y podríamos llamarlo incluso irresponsabilidad cívica.

“Esta discusión sobre esta pifia política no podemos tomarla a la ligera, debemos tener los ojos muy abiertos de ahora en adelante. Quiero llamar la atención del Gobierno, así como de las fracciones representadas en este Parlamento, para hacer ver que no es prudente disparar tiros al aire que pueden sonar bonito, pero nada más”, manifestó.

Pilar defendió a Nogui

Por su parte, Pilar Cisneros, diputada oficialista, sí defendió a Nogui Acosta.

“Lo primero que tenemos que destacar aquí es que el Ministerio Público, y aquí hay varios abogados y me extraña que nadie se haya referido a eso, no puede desestimar un caso, solo puede pedir la desestimación, solo un juez lo desestima y en todo caso la desestimación en modo alguno extingue la acción penal, así que esta puede y volverá a ser ejecutada.

“Señores, me apena mucho haberles arruinado la tarde porque ustedes pensaron que todo esto estaba ya dicho y enterrado y les quiero decir que estos casos de evasión fiscal gozan de muy buena salud y están vivitos y coleando”, aseguró.

El descontento de los legisladores es tal que están haciendo las acciones necesarias para citar a Acosta a comparecer ante la Asamblea Legislativa y dé explicaciones de lo ocurrido.