Video: Ingeniero tico ganó concurso de canto en mandarín a participantes chinos

Fabricio Marín Sandoval es un ingeniero mecánico tico que ganó el concurso China canta y lo más impresionante es que lo hizo en mandarín y venció a participantes chinos.

La noche de este lunes se mandó en mandarín tres canciones: “Tu y yo”, “El amor por la república” y “Te amo, China”.

Fabricio Marín Sandoval, participó en las dos ediciones del concurso China canta. (Cortesía )

Este joven de 28 años, tiene 13 de estudiar el idioma asiático y lo aprendió tan bien que no solamente le ganó a concursantes chinos, sino que también da clases de mandarín en el Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica.

Como una opción adicional a hablar inglés, Fabricio buscó en el mandarín esa oportunidad por recomendación de sus padres, quienes vieron el ascenso que estaba teniendo China desde el 2008.

“Decidí aceptar el reto de mis papás, probar y me encantó”, dijo el ganador.

“Estudio mandarín desde el 2009 y siempre ha estado muy presente en mi vida y por eso me ha surgido la oportunidad de expandirme hacia el canto. De hecho, fue el mandarín que me llevó a la música porque en el 2016 entré en el Instituto Confucio y ellos hacen un concurso que se llama el Puente chino universitario, donde hay que preparar un discurso y un acto artístico cultural y ahi canté por primera vez en mandarín”, contó Marín.

Ya en el 2019 empezó clases de canto con el profesor Didier Mora y desde entonces ha estado perfeccionando la parte vocal y musical, pero aclara que no es cantante profesional, solo ha llevado clases privadas e incluso forma parte del coro UCR coral donde se soltó y agarró confianza.

Fabricio se sacó la espinita del 2019 cuando no quedó entre los tres primeros lugares. (Cortesía )

Se sacó la espinita

Marín había participado en la primera edición del concurso que se realizó en el 2019, para el 70 aniversario de la fundación de la República de China.

“En ese momento llegué también a la final, pero la dinámica fue un poco diferente y no tenía tanta madurez vocal ni en el repertorio y no quedé entre los primeros tres lugares. De hecho, me quedó como la espinita porque tenía condiciones para ganar, pero por un error fue que no quedé entre los primeros lugares”, recordó.

El concurso contó con gran participación. (Cortesía )

Por eso este lunes, cuando escuchó su nombre como el ganador se sorprendió, porque esta vez a diferencia de la primera edición considera que había rivales con más nivel.

“Me dije, ‘yo también he crecido en estos años, pero no sé si lograré el primer lugar’. Por eso no me lo creía al principio. Fue muy curioso porque después de cantar la última canción, antes de que deliberaran los jueces y terminaran los demás concursantes, ya me sentía muy bien porque canté muy bien y a partir de ese momento sentí que me había redimido y que todo fue ganancia”, contó Fabricio.

En total fueron 71 participantes, varios de los cuales eran de nacionalidad china y aún así.

“Yo canto en estilo lírico y tenía que buscar canciones que fueran apropiadas para este estilo porque la competencia califica el grado de dificultad. En China hay una cultura muy grande de karaoke y de lo que podríamos denominar ‘la plancha china’, pero no son apropiadas para el canto lírico”, explicó el profesor.

Fabricio Marín con su interpretacipon en mandarín ganó el primer lugar

Embajada china

La actividad fue organizada por la Embajada de la República China y la comunidad chino-costarricense y se efectúo en el auditorio del Museo de los Niños.

El segundo lugar fue para el oriental Guoquan Gu y el tercero para el también chino Yafu Zheng. Este lunes fue la final con doce participantes.

Guoquan Gu de nacionalidad china fue el segundo lugar. (Cortesía )

Esta actividad forma parte de la celebración del Día de la República Popular China y en conmemoración del 15 aniversario de las relaciones diplomáticas entre este país y Costa Rica.

Michael Li, presidente de la Asociación China de Costa Rica y presidente rotativo de China Canta comentó que “el concurso China canta tiene gran relevancia, pues es un intercambio cultural que a la vez fortalece el mutuo respeto y admiración que existe en la relación de amistad y cooperación entre la República Popular China y la República Costa Rica. Y esperamos que haya muchas ediciones más”.