Cuando se trabaja en temas espaciales uno hace amigos de todo el mundo y en el 2018 apliqué con un equipo mexicano, porque no se puede llegar solo. No nos aceptaron y en octubre del año pasado, la alemana María Grulich me invitó a participar en esta misión pues le faltaba el ingeniero. Con ella tengo una amistad de más de cinco años y todo se cuadró para ser parte de la tripulación.