(Video) José María Figueres: “A mami la dejaron sin un cinco”

José María Figueres publicó este viernes 15 de octubre un video en el que responde a los señalamientos que le hicieron sus tres sobrinos Adriana y Gabriela Naranjo Figueres, y José Antonio Figueres Ulate, en el que dicen que él los demandó porque es ambicioso e interesado.

Los muchachos aseguran que el político no acepta la forma en la que su mamá, doña Karen Olsen, decidió repartir sus bienes en vida y que como a él no le quiso dar nada está mordido.

Figueres dice que varios familiares saquearon la cuenta bancaria de la mamá.

Sin embargo, la versión del expresidente es muy distinta, ya que él asegura que esos sobrinos más bien se aprovecharon de los padecimientos que tiene la adulta mayor de 91 años y le quitaron los ahorros de toda su vida.

“Esto no es sobre una herencia, como se ha dicho, esto es sobre el despojo de los bienes y de los ahorros de toda una vida, de una adulta mayor; mami, quien quedó con discapacidades desde setiembre del año pasado a causa de unos derrames”.

El candidato liberacionista asegura que siempre trató de velar por la salud de doña Karen y hasta la llevó con especialistas para controlaran sus padecimientos, pero dice que ella nunca aceptó su condición y nunca quiso medicarse, lo que causó un deterioro.

“El año pasado salí de Costa Rica en marzo atendiendo mis compromisos internacionales y con la llegada de la pandemia el mundo se detuvo. Recordarán que se cancelaron vuelos por muchos meses. Durante todo ese tiempo nunca dejé de tener contacto con mami...

“Fue durante esa ausencia física mía causada por no poder viajar, con el estrés que todo eso provocó en mami, que miembros de la familia se acercaron a ella y aprovechándose de sus fragilidad la indujeron a ciertas acciones mediante las cuales la despojaron de todos sus bienes. Además, la convencieron para que autorizara las firmas de ellos en las cuentas bancarias de mami y luego la dejaron sin un cinco”, detalla en el video.

Denuncia

Ante los hechos, el político decidió poner una denuncia penal contra los sobrinos ya que dice que se trata de un claro ejemplo de “violencia patrimonial”.

El político dice que incluso tiene un informe de un contador público que muestra transacciones irregulares en las cuentas bancarias de doña Karen Olsen, realizadas entre julio y diciembre del 2020, y que dejaron la cuenta sin una tejita. Extraoficialmente se habla de que, presuntamente, se pasaron un montón de millones a las cuentas de los nietos de doña Karen que fueron denunciados.

Los sobrinos de Figueres dicen que él no acepta la voluntad de la mamá.

Figueres dice que cuando se enteró de todo lo que estaba pasando trató de hablar con los familiares involucrados para arreglar el asunto por las buenas, pero no hubo manera.

“Como no logré avanzar en las conversaciones con familiares, no tuve más remedio que acudir al Juzgado y es por eso que me apersoné al Juzgado de Familia de San José para solicitar que se me nombrara como el protector de mi madre.

“Yo lo único que pido es que le devuelvan a mami sus cosas. Mientras tanto, la seguiré cuidando y defendiendo como lo he hecho siempre. Estamos en campaña electoral, en política, y otros seguirán usando este tema familiar en lo personal, públicamente yo llego hasta aquí, y que se haga justicia. Muchísimas gracias”, finalizó.