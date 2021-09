(Video) Joven sarapiqueño escribió un rap en honor al bicentenario

Al joven Josué Rodríguez Rizo, de 16 años, le encanta escribir canciones para expresar sus pensamientos y hacerlos llegar a muchas más personas, así que cuando su amiga, Brandy Herra, le pasó el santo de la invitación realizada por tres instituciones a los jóvenes y niños para celebrar el bicentenario por medio de dibujos, fotos, poemas y canciones, no lo pensó dos veces.

Él acudió al llamado que realizaron Unicef Costa Rica, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI) por medio de sus redes sociales.

De hecho, él fue el único que mandó una canción con el tema “Quiero una patria”, la cual escribió en un día y que montó con la ayuda de una pista descargable y su celular. Este estudiante de undécimo año del Liceo La Virgen de Sarapiquí le hizo un video a la pieza con una duración de 2 minutos y 58 segundos.

Josué Rodríguez es estudiante de undécimo en el Liceo de La Virgen de Sarapiquí y creó un rap para el bicentenario. Foto: Cortesía Josué Rodríguez es estudiante de undécimo en el Liceo de La Virgen de Sarapiquí y creó un rap para el bicentenario. Foto: Cortesía (Cortesía)

Como es característico en el rap, género musical, que utilizó Rodríguez para su canción, este escribió una letra en la que hace un llamado a la reflexión y la sana convivencia, al tiempo que cuestiona a la sociedad actual.

El joven sarapiqueño repasa en su canción los problemas que afectan al país como el desempleo, la corrupción, el futuro de las pensiones y el respeto a la inclusión y la diversidad.

Pese a su corta edad, Josué tiene una visión muy clara de lo que ocurre en el país y por eso hace un llamado a las autoridades del país para que se esfuercen más por resolverlos.

Christopher Sequeira de 7 años, creó uno de los dibujos para mostrar la Costa Rica que quiere, él es de Boca Arenal de Cutris, San Carlos. Foto: Cortesía Christopher Sequeira de 7 años, creó uno de los dibujos para mostrar la Costa Rica que quiere, él es de Boca Arenal de Cutris, San Carlos. Foto: Cortesía (Cortesía)

“Lo del desempleo me parece un problema demasiado grande y que se ha agravado en los últimos ocho años. El empleo es la capacidad de una persona para llevar comida y dinero al hogar, por lo que el hecho de que no se preocupen por resolverlo, me parece horrible”, indicó el estudiante.

Otra de sus preocupaciones es el desinterés de los muchachos de su generación por estar informados, pues teme que eso limita la capacidad de actuar y al final todos salen perjudicados.

“Me parece algo lamentable que la educación no sea una prioridad para los gobernantes de turno como debería ser”, reclamó Rodríguez.

Sobre no tener límites, él güila comentó que él aplica la filosofía de vivir y dejar vivir, siempre y cuando los demás no sean asesinos o pedófilos.

“Las límites solo sirven para dividir a la gente. Es obvio que se utilizan para marcar territorios, pero también crean una especie de xenofobia como por ejemplo lo que pasa entre Estados Unidos y México o el caso de los ticos con los nicaragüenses”, agregó el sarapiqueño.

Niños de la Fundación Sunem en Heredia, también plasmaron sus mensajes. Foto: Cortesía Niños de la Fundación Sunem en Heredia, también plasmaron sus mensajes. Foto: Cortesía (Cortesía)

Él es el mayor de los dos hijos de doña Etelvina Rizo y desea con todo su corazón que lo que viene para Costa Rica sea mejor de lo que vivimos en la actualidad.

Josué escribe canciones desde el 2018 y se inspira en el rapero gringo Eminen. Su primera canción está inspirada en la problemática del ministerio de Educación, pero reconoce que fue hasta el 2020 que se involucró más de lleno en el medio artístico.

Álbum de imágenes

Pero Josué no fue el único que respondió a la invitación, ya que niños con edades entre los cuatro y seis años de los centros de cuido y desarrollo infantil de toda Tiquicia expresaron su patriotismo por medio de dibujos, poesías, carteles, maquetas, pinturas, etc., con el fin de describir a la Costa Rica en la que quieren vivir.

Gracias a todas las creaciones de los pequeños, se conformó el álbum “Voz de la niñez en el bicentenario”, un compendio fotográfico que forma parte de la estrategia de las instituciones involucradas para escuchar la voz de los menores y comenzar la construcción de la Costa Rica del Bicentenario y el planteamiento de la nueva Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2021-2030.

Niña del Centro Infantil El Manantial en Desamparados con su maqueta. Foto: Cortesía Niña del Centro Infantil El Manantial en Desamparados con su maqueta. Foto: Cortesía (Cortesía)

La directora ejecutiva de la Secretaría Técnica de la REDCUDI, Yariela Quirós Álvarez, comentó que para ellos, la iniciativa es un gran paso para promover la participación de niños de todo el país y escuchar sus voces desde la más temprana infancia sobre temas sensibles como el derecho al ambiente, la seguridad, la educación, la infraestructura y la pandemia.

“Es una responsabilidad y un compromiso del Estado, las familias y la sociedad hacer realidad el derecho de los niños a ser escuchados en sus hogares, en las comunidades y en las diferentes políticas que van a regir sus vidas”, comentó la representante de UNICEF Costa Rica, Patricia Portela.