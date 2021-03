“Estábamos jugando y donde la pateo la mandé por encima de la malla y se fue rodando por una bajada, me salté la malla y me fui detrás de ella. Cuando la agarré empecé a pensar cómo me volvía a meter a la escuela y cuando me iba a saltar la malla de vuelta, estaba la directora ahí esperándome. Vieras la regañada que me pegó y luego mi papá otra, pero rescaté la bola”, contó orgulloso.