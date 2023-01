(Video) Ministra de Educación explica por qué Robert Junior les da charlas a estudiantes

La ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, habló este jueves sobre el creador de contenido Robert Junior, quien fue señalado como uno de los supuestos troles del Gobierno y quien da charlas en los centros educativos.

La jerarca dijo que ella no conoce al creador de contenido, pero sí sabe que forma parte de la campaña “Siempre Unidos”.

“El señor Rober es parte de un programa en el cual nosotros tenemos un convenio con la Federación Costarricense de Fútbol y DIPO, para utilizar el deporte y aspectos culturales en el combate contra el tema del bullying.

La ministra dice que fue DIPO la que hizo la selección de los influencers que participan en la campaña.

“Robert no es funcionario del Ministerio de Educación, no tiene ningún vínculo con la institución y hasta ahorita yo no he recibido ninguna queja negativa sobre su actuación”, manifestó.

En la comparecencia que tuvo este miércoles en la Asamblea Legislativa Alberto Vargas, más conocido como Piero Calandrelli, él aseguró que Robert Junior es el contacto entre el Gobierno y la supuesta red de troles que trabajaría para el Poder Ejecutivo con el fin de desinformar y manipular a la población.

Al consultarle a la ministra Müller, si luego de las acusaciones Robert seguirá formando parte del programa, ella respondió lo siguiente:

“Uno no puede acusar a alguien sin tener las pruebas y hasta este momento, que yo sepa, no tengo evidencia de que la persona sea mala. Imagínese cuántas personas están trabajando en los centros educativos, ponerse a investigar a todo el mundo, no se puede.

“En este momento no hay ninguna razón para apartarlo (del programa), porque lo que hay son simplemente comentarios de alguien que ni siquiera tiene una evidencia”, agregó la ministra.

La Teja había contactado hace una semana a Robert Junior para pedirle su versión sobre la acusación de ser un trol y lo negó.

“Nunca he recibido ni recibiré un centavo de este o de ningún Gobierno de turno para generar opinión en mis redes sociales, ni para que otros lo hagan. El derecho constitucional que me permite expresarme libremente, es algo que no deja de ser sagrado y utilizado con mucha responsabilidad, mis mensajes no pueden ser ni serán condicionados por ningún político, hace cuatro años expreso lo que sucede en el país y siempre lo he hecho de forma transparente”, dijo por medio de un video en esa oportunidad.