(Video) Hombre señalado por Piero Callandrelli como trol dice que lo demandará

Alberto Jesús Vargas Zúñiga, asegurara que la ministra de Salud, Joselyn Chacón, le pegó para atacar periodistas en redes sociales con el personaje que él inventó, Piedro Calandrelli (Captura de pantalla)

En una entrevista con La Teja Alberto Vargas, quien está detrás del personaje Piero Calandrelli, señaló al creador de contenido Robert Junior como uno de los enlaces entre Presidencia y el supuesto grupo de troles que todavía estaría siguiendo órdenes del Gobierno.

Robert Junior es abiertamente amigo de la administración de Rodrigo Chaves, ha publicado fotos con Natalia Díaz, vicepresidenta de la República, defiende las decisiones del Gobierno y también estuvo en la organización del desfile organizado en setiembre pasado para defender la labor del mandatario.

Piero Calandrelli sostiene que aún hay troles que reciben órdenes del Gobierno y hasta da nombres

Además, ha visitado varios centros educativos para dar charlas contra el bullying en la actual administración.

Al consultarle al creador de contenido su posición sobre las acusaciones de Calandrelli nos envió el enlace de un video que publicó en su página de Facebook en la que se refiere al tema.

“Nunca he recibido ni recibiré un centavo de este o de ningún gobierno de turno para generar opinión en mis redes sociales, ni para que otros lo hagan. El derecho constitucional que me permite expresarme libremente, es algo que no deja de ser sagrado y utilizado con mucha responsabilidad, mis mensajes no pueden ser ni serán condicionados por ningún político, hace cuatro años expreso lo que sucede en el país y siempre lo he hecho de forma transparente.

“Esperaré ansioso la comparecencia que este personaje (Calandrelli) tendrá en el Congreso para ver cuál prueba de peso presentará ante los diputados para ligarme a hechos totalmente falsos, porque sumado al delito de injuria al atreverse a asegurarle algo a los medios que no es cierto, me veo en la obligación de tomar acciones legales por la vía penal”, dijo en el video.