“Hace como tres semanas estábamos acostadas en mi cama y Heimy me dijo que ya casi llegaba su cumpleaños y que eso la tenía feliz. Luego me dijo que ya sabía qué era lo que quería para ese día. Le pregunté pensando que me iba a decir que quería invitar a sus amigas más cercanas a la casa o algo así, pero en lugar de eso me dijo que quería que nosotros (papás) la lleváramos a darle comida y amor a los perros que no tenían casa.