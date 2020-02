“El miércoles, cuando me dijeron que estaba recuperado, me sentí tan feliz y agradecida, porque recuerdo las veces en que él, con siete añitos, me preguntaba cómo estaba y yo siempre le dije que estaría bien. Afortunadamente no recuerda algunas cosas del tratamiento y lo prefiero así, porque hubo momentos muy difíciles”, comentó.