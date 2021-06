“Yo paso echándome alcohol a cada rato, siento que me va a dar cirrosis por la cantidad que absorben mis manos cada día, pero no tengo otra opción, soy abogado y tengo que andar en juzgados y lugares así, no me queda más que cuidarme lo más que puedo con el uso de la mascarilla y manteniendo el distanciamiento hasta donde me es posible”, aseguró.