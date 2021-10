(Video) Óscar López pasó de bailar en Dancing with the stars a hacerlo en TikTok

Óscar López se siente todo un tiktokero y por eso, ayudado por la experiencia adquirida en Dancing with the stars, decidió subir a esa red social un video de una coreografía para celebrar que fue ratificado como candidato presidencial del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).

El exdiputado dice que a él le encanta TikTok porque le permite acercase a los jóvenes y, aunque esta es la primera vez que sube una grabación de un baile, asegura que vendrán más. Por eso será común que recurra a todo aquello que aprendió en el programa de Teletica, en el que participó en el 2018 y en el que llegó hasta la gala número diez de un total de doce, nada mal.

Óscar López disfruta el contacto con los jóvenes que le da el TikTok.

“A mí me encanta bailar, es algo que me sale muy natural. Por eso cuando me dijeron sobre esta coreografía, que está en tendencia, me puse a aprenderla.

“Cuando yo estuve en Dancing with the stars me enseñaron cómo aprenderme las coreografías y puse en práctica esos conocimientos. Además, varias personas me ayudaron, entre ellas mi novia. Ella se aprendió la coreografía y me decía que le tocara los pies, las piernas y los brazos mientras hacía los distintos movimientos para que yo supiera cómo eran y así lo hice, duré unas tres horas aprendiéndomela”, contó.

López grabó el video este martes y lo subió a TikTok en la noche, pero al despertar se llevó la sorpresa de que en menos de 12 horas tenía 80 mil vistas. Ese número siguió creciendo y a las 5 p.m. ya iba llegando a las 150 mil vistas.

“Me gustó la experiencia, el baile me gusta mucho y hasta me desestresa, así que los seguiré haciendo para subirlos a la red social, sé que a la gente le gusta eso”, dijo.

En el 2018, el político participó en el programa Dacing with the stars.

Groserías

Pero el candidato no se escapa de una de las situaciones con las que deben lidiar los tiktokeros: el ‘hate’ (odio). Ya que más de una vez le ha salido alguna persona con una conchada. Algo que de seguro también vivió en su paso por la pista de Dancing.

“Para ser sincero, siento que en este tiempo que he estado en TikTok me han tratado muy bien, son pocos los que salen con cosas negativas, la mayoría de personas me apoyan mucho y eso me hace sentir bien.

“Ahora bien, no le voy a negar que me resulta doloroso que, por ejemplo, salgan cuestionando mi ceguera, como lo hicieron en esta ocasión. Ponen comentarios diciendo que cómo un ciego se puede aprender una coreografía o puede contestar los comentarios, cuando yo hasta he hecho videos explicando cómo hago mis cosas diarias pese a mi discapacidad”.

Pese a las críticas, López dice que seguirá en la red social porque es más lo bueno que lo malo.

“Hace unos días estuve en un debate de candidatos presidenciales sobre temas juveniles, nos invitó un colegio y ese día me di cuenta de que muchos estudiantes me conocen porque estoy en TikTok. Ellos se acercaban y me decían que me seguían en esa red social y hasta me pedían fotos, eso me hizo sentir muy bien”, aseguró.

Un ejemplo

Leticia Hidalgo, directora del Patronato Nacional de Ciegos, aplaude la actitud del político y dice que ojalá todas las personas no videntes vivieran sin complejos, así como lo hace él.

“Estamos acostumbrados a creer que una persona con discapacidad visual no puede casarse, no puede tener hijos, o en este caso no puede bailar porque va a hacer el ridículo, pero eso no es así, tenemos que quitar esas cosas de la mente porque ellos pueden hacer lo que deseen.

“Recuerdo una vez que don Óscar López me dijo que quería ser diputado, se lo propuso y lo logró. Otras personas con discapacidad visual me llamaban y me decían: ‘Si él puede, yo también’, y yo les decía que claro que sí, es cuestión de proponerse las cosas y luchar por ellas.

“A nosotros en el patronato nos encanta ver que don Óscar no tiene complejos, que se atreve a vivir sin miedo y sin vergüenza de pensar en el qué dirán, ojalá todos fuéramos así”, dijo doña Leticia.

Últimos detalles

El político dice que aunque desde este miércoles 6 de octubre pueden hacer las inscripciones de los candidatos presidenciales ante el Tribunal Supremo de Elecciones, él prefiere esperarse hasta el cierre del periodo.

“Pienso esperarme hasta el 22 de octubre que es el último día para las inscripciones, ahorita estamos concentrados en el plan de gobierno”, expresó.

Al consultarle al exdiputado sobre qué piensa de que en febrero se vaya a celebrar la elección presidencial con más candidatos de la historia, dijo que eso en lugar de desmotivarlo, lo impulsa a hacer mejor las cosas.

“Yo no le tengo miedo a la competencia, pero sí reconozco que el que seamos tantos los aspirantes a la presidencia, nos pone un reto enorme, nos obliga a conectarnos más con nuestro público para llegar a los votantes. La comunicación y los mensajes deben ser muy efectivos”.

El candidato dice que inscribirá su candidatura el 22 de octubre.

López dice que las redes sociales son parte importante de su campaña, por eso tiene programados varios Facebook Live en las próxima semanas y, además, piensa seguir enviando mensajes en Tiktok, incluso hasta tiene pensado hacer transmisiones en vivo en esa red social, porque aunque lo cuestionen o lo traten de tieso cuando sube un baile, dice que él se enfoca en los buenos comentarios y en el apoyo que le demuestra la mayoría de sus seguidores.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) hizo la convocatoria oficial a Elecciones Nacionales este miércoles a las 10 a.m., de esta forma quedó abierta la inscripción de los candidatos presidenciales de los 26 partidos políticos que hasta el momento han completado los requisitos para participar en el proceso electoral.